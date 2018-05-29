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  رياضة
انطلاق بطولتي المبارزة وكرة الطاولة بدورة ألعاب ذمار(مصحح)
[28/مايو/2018]
ذمار - سبأ :

تصدر فريق الحاذق ترتيب فرق المجموعة الرابعة في البطولة الكروية لفرق المستوى الأول بدورة الألعاب الرياضية الرمضانية السنوية الرابعة والتي ينظمها مكتب الشباب والرياضة بمحافظة ذمار بالتعاون مع فرع الاتحاد العام لكرة القدم .


جاء تصدر فريق الحاذق بفوزه على فريق القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدف في المواجهة التي جرت بينهما اليوم على الملعب الأحمر بنادي نجم سبأ.

بهذا الفوز خطف فريق الحاذق أولى بطاقات العبور للدور ربع النهائي عن فرق المجموعة، فيما سيبقى مصير البطاقة الثانية مرهونا بنتيجة فريقي الحاذق "المتأهل" مع العربي والذي سيكون في أمس الحاجة للخروج بنقطة واحدة أو خسارة بأقل من فارق هدف واحد لكي يضمن البقاء في البطولة .

وعلى صالة نادي نجم سبأ دشن مدير مكتب الشباب والرياضة حسين الصوفي ورئيس اتحاد كرة الطاولة بذمار عبدالكريم الحبسي، منافسات البطولة الرمضانية للعبة والتي ينظمها فرع الاتحاد العام للعبة لفئتي الشباب والرواد بمشاركة 32 لاعبا .

وأسفرت النتائج الأولية في بطولة الشباب عن فوز وهبي عارف وهبي "محلات الحاذق" على محمد البخراني بـ 2 / صفر، وعلي الحسيني على اللاعب سالم محمد سالم بذات النتيجة.

وعلى ساحة نادي نجم سبأ افتتحت منافسات البطولة الرمضانية للمبارزة والتي ينظمها فرع الاتحاد العام للعبة لفئتي البراعم والناشئين بمشاركة 24 لاعبا بما فيهم لاعبي نادي جمعية الصم والبكم بالمحافظة.

ففي منافسات بطولة البراعم خسر اللاعب صالح الفراصي أمام عصام النهمي بنتيجة 4 / 5 وتغلب اللاعب محمد سامي العنسي على اللاعب صخر رفاد البخيتي بـ 5 / 2 واللاعب الزعبلي مزروع على حسان العبري بذات النتيجة .

وعلى ملعب الكرة الطائرة انفرد فريق الحاذق (أ) بصدارة ترتيب فرق المجموعة بفوزه الصعب على الخصم العنيد فريق سلام معبر بثلاثة أشواط نظيفة وبواقع 26/ 24 ، 26/24 ، 25/23 ليكون الحاذق أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي عن فرق المجموعة فيما تبقى البطاقة الثانية مرهونة بلقاء الحاذق والمقدشي الذي سبق له الخسارة من فريق سلام معبر.

وفي البطولة الكروية لفرق المستوى الثاني خطف فريق النجم الساطع بطاقة العبور للدور ربع النهائي بعد فوزه على فريق مدارس المتفوقين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.


حضر اللقاءات الأمين العام المساعد لاتحاد كرة الطاولة أحمد الميثالي ونائب مدير مكتب الشباب محمد صالح جابر ورئيس اتحاد المبارزة مراد أبو عاطف ورئيس نادي فتح ذمار صادق المصري.

سبـأ
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