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  رياضة
الأربعاء المقبل انطلاق بطولة الوحدة للفروسية قفز حواجز بنادي وحدة صنعاء
[28/مايو/2018]
صنعاء - سبأ :

تنطلق بعد غد الأربعاء بنادي وحدة صنعاء بأمانة العاصمة منافسات بطولة الوحدة للفروسية قفز حواجز، ينظمها النادي بالتعاون مع الاتحاد العام للفروسية والهجن ضمن فعاليات الملتقى الرمضاني الثاني بنادي الوحدة.


يشارك في منافسات البطولة التي تستمر حتى 3 يونيو المقبل 180 فارسا من فئات الناشئين والأشبال والبراعم يمثلون الكلية الحربية وكلية الشرطة والمؤسسة الاقتصادية ونادي العاصمة ومركز الحسينية ومربط الرعد للفروسية.

وأكد رئيس نادي وحدة صنعاء أمين جمعان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استكمال الترتيبات الخاصة بإقامة البطولة التي تتزامن مع مناسبة العيد الوطني الـ28 للجمهورية اليمنية 22 مايو.

وأشار إلى أن البطولة تتميز لكون منافساتها ستجري على ميدان معشب لأول مرة في تاريخ الفروسية اليمنية فضلا عن المشاركة الواسعة لفرسان من مختلف الفئات.

ولفت جمعان إلى حرص النادي على تنظيم البطولة باعتبارها رياضة الآباء والأجداد .. منوها بجهود اتحاد الفروسية والهجن في التعاون لتنظيم البطولة وإنجاحها.

ويشهد غدا الثلاثاء وصول الخيول المشاركة وإجراء الفحص البيطري عليها وعقد اجتماع فني بحضور لجنة تحكيم البطولة ورؤساء الفرق المشاركة وسحب قرعة المنافسات.

ووفقا لنظام المنافسات تقام الأربعاء المقبل أولى سباقات البطولة التي سيخوضها فرسان من فئة البراعم على مسلك مكون من ستة حواجز ارتفاع الحاجز 60 سم والعرض مثل الارتفاع مع السماح لكل فارس المشاركة بجوادين على أن يتم تحديد الفائزين بحسب تخطي حواجز المسلك بدون أخطاء.

وتقام سباقات قفز الحواجز لفئة الأشبال الخميس والتي سيقطع فيها الفرسان المتنافسين مسلكا مكون من ثمانية حواجز ارتفاع وعرض الحاجز يبلغ 70 سم, فيما تجري سباقات الناشئين في اليوم الذي يليه وسيتم خلالها قطع مسلك مكون من 10 حواجز ارتفاع وعرض الحاجز 80 سم.

في حين تجري سباقات الفرقي الأحد القادم، ستقطع خلالها الفرق المتنافسة مسلكا مكون من 10 حواجز منها حواجز ثنائية وثلاثية، بينما يبلغ طول وعرض الحاجز 110 سم مع السماح لكل فريق بالمشاركة بخمسة خيول وفي حال التعادل تقام جولة تمايز لتحديد الفائزين.

سبـأ
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