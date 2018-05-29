محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة آلية تحصيل الإيرادات الزكوية بحجة حجة - سبأ :

ناقش اجتماع اليوم بمحافظة حجة برئاسة المحافظ هلال عبده الصوفي آلية تحصيل الإيرادات الزكوية بالمحافظة.



وتطرق الاجتماع الذي ضم قيادة مكتب الواجبات ومدير مكتب المالية بالمحافظة عبدالله الاهنومي إلى تعميم وزارة المالية بشأن توريد كافة الموارد الزكوية على الحساب الجاري الموحد، والصعوبات التي تواجه العاملين في الواجبات بهذا الخصوص.



وشدد المحافظ الصوفي على عدم استثناء أي شخص من دفع ما عليه من استحقاقات واجبة بحكم الشرع كونها فريضة لتزكية النفوس.



واكد أهمية التنسيق بين مكتب الواجبات وفروعه في المديريات والسلطة المحلية والجهات الأمنية لتحصيل الموارد الزكوية المستحقة.



فيما أكد المجتمعون على أهمية دور المساجد والإذاعة المحلية والأمسيات الرمضانية في حث المواطنين على إخراج ما عليهم من زكاة خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يتعرض فيها الوطن لعدوان وحصار جائر تسبب في تفاقم الأعباء الاقتصادية.

سبـأ [28/مايو/2018]سبـأ