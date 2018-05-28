محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين المرحلة الثالثة من استكمال إجراءات البصمة والصورة للموظفين بذمار ذمار- سبأ :

دشنت بمدينة ذمار اليوم المرحلة الثالثة من استكمال إجراءات البصمة والصورة لموظفي مؤسسات الدولة المتبقيين في المرافق الحكومية بالمحافظة .



وأوضح مدير مركز تكنولوجيا المعلومات في مكتب الخدمة بالمحافظة رئيس اللجنة عصام العميسي أن اللجنة باشرت اليوم عملها بمدينة ذمار لاستقبال الموظفين المتبقيين في عدد من الوحدات الإدارية ممن لم تشملهم إجراءات البصمة والصورة خلال المرحلة الأولى والثانية من الحملة .



وأشار إلى أن المرحلة الثالثة ستستهدف 900 موظفا وموظفة في الإدارة المحلية والبنك المركزي ومكتب التربية ومكتب التعليم الفني ومكتب الأشغال ومؤسسة الكهرباء ومكتب الصحة وصندوق النظافة والتحسين وجامعة ذمار ومؤسسة المسالخ.



ودعا العميسي الموظفين الذين سبق الإعلان عن أسمائهم سرعة الوصول إلى مقر عمل اللجنة في صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة مصطحبين معهم كافة الوثائق المطلوبة وأصل البطاقة الشخصية الالكترونية للمطابقة.



وأشاد بجهود قيادة المحافظة ممثلة بالمحافظ محمد حسين المقدشي ومتابعته المستمرة لقيادة الوزارة لإنزال لجنة البصمة لمدينة ذمار وتحمله نفقات انتقالها وذلك حرصا منه على تسهيل الإجراءات للموظفين المتبقيين بالمحافظة بدلا من انتقالهم إلى صنعاء لاستكمال الإجراءات.



يذكر أن المرحلة الأولى من استكمال إجراءات البصمة والصورة لموظفي الدولة بمحافظة ذمار استهدفت ألفين و500 موظفا وموظفة فيما استهدفت المرحلة الثانية ألف و400 موظفا وموظفة في جميع المرافق الحكومية.

سبـأ [28/مايو/2018]سبـأ