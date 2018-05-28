ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 28 - مايو - 2018 الساعة 11:56:42م
قائد الثورة: معركة الساحل أمريكية بامتياز والشعب اليمني معني بالدفاع عن تهامة
قال قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، إن معركة الساحل هي معركة أمريكية بامتياز جنودها مرتزقة.. مؤكدا أن الشعب اليمني معني بالدفاع عن تهامة والوقوف بثبات وصمود للتصدي للعدوان في الساحل.
الحكومة الفلسطينية تحمل قوات الاحتلال مسؤولية التصعيد الخطير بحق أبناء الشعب الفلسطيني
حملت الحكومة الفلسطينية اليوم حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن التصعيد الخطير الذي تقوده ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم، وضد أرضيه في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة المحاصر.
أكثر من 941 مليون دولار خسائر مؤسسة موانئ البحر الأحمر جراء العدوان (مصحح)
كشفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية عن حجم الخسائر التي تعرضت لها المؤسسة منذ بداية العدوان السعودي الأمريكي والتي بلغت 941 مليون و772 ألف دولار كأضرار مباشرة وغير مباشرة.
الأمازون يعزز صدارته في المجموعة الثالثة لدورة ألعاب الشهيد عبد الغني
عزز فريق شاي الأمازون صدارته للمجموعة الثالثة لدورة ألعاب الشهيد عبد العزيز عبد الغني لكرة القدم بفوزه على فريق وزارة النقل بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي أهلي صنعاء في ختام الدور التمهيدي.
آخر الأخبار:
إقرار مصفوفة فرع الجهاز المركزي للرقابة بشأن أراضي وعقارات الدولة بحجة
انطلاق بطولتي المبارزة وكرة الطاولة بدورة ألعاب ذمار(مصحح)
الأربعاء المقبل انطلاق بطولة الوحدة للفروسية قفز حواجز بنادي وحدة صنعاء
برلمان كوبا يبدأ السبت تعديل الدستور لمزيد من الإنفتاح الإقتصادي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
الإتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على فنزويلا بعد إعادة انتخاب مادورو
[28/مايو/2018]
بروكسل – سبأ :

إتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على تبني عقوبات جديدة "بشكل سريع" بحق المسئولين الفنزويليين الذين شاركوا في عملية إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو والتي اعتبروها فاقدة للمصداقية.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان وزراء دول الاتحاد الأوروبي الـ 28 أقروا في اجتماع في العاصمة البلجيكية بروكسل ضرورة بدء العمل ليتم فرض العقوبات رسمياً في حزيران/يونيو.

ويأتي التحرك بعدما قال الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي أنه سينظر في اتخاذ اجراءات جديدة لان الانتخابات فشلت في الالتزام بـ"الحد الأدنى من المعايير الدولية" وبسبب تسجيل "مخالفات عديدة" خلال الاقتراع.

وقال الوزراء في بيان إن "الاتحاد الأوروبي سيتحرك بشكل سريع وفقاً للاجراءات المعتمدة بهدف فرض مزيد من الاجراءات المحددة الاهداف والتقييدية التي يمكن العودة عنها والتي لا تضر سكان فنزويلا الذي يرغب الاتحاد الأوروبي برفع المعاناة عنهم".

وأضافوا ان "الانتخابات ونتائجها افتقدت إلى المصداقية فيما لم تتضمن العملية الضمانات الضرورية من أجل اجراء انتخابات ديموقراطية شاملة لجميع الأطراف".

وحذرت بروكسل في نيسان/ابريل من أنها ستفكر في فرض عقوبات إضافية على فنزويلا في حال لم تكن الانتخابات نزيهة.

وفي كانون الثاني/يناير، أضافت أوروبا سبعة مسئولين فنزويليين بينهم وزير الداخلية إلى قائمتها السوداء للشخصيات التي تم فرض عقوبات عليها.

واشارت الوكالة الى ان من المتوقع أن يتم تبني العقوبات رسمياً خلال اجتماع سيعقد في 25 حزيران/يونيو في لوكسمبورغ.

وفاز مادورو بـ 68 بالمائة من الأصوات في انتخابات أيار/مايو والتي قاطعتها المعارضة ونددت بها العديد من دول العالم .

سبـأ
  المزيد من (عربي ودولي)
برلمان كوبا يبدأ السبت تعديل الدستور لمزيد من الإنفتاح الإقتصادي
رئيس الوزراء اللبناني المكلف يبدأ مشاورات لتشكيل الحكومة
روسيا : المجموعات الإرهابية لا تزال تتواجد في مواقع القوات الأمريكية في سورية
الاتحاد الأوروبي يدعو لإعادة الانتخابات الرئاسية في فنزويلا
استشهاد وإصابة فلسطينيين في قصف مدفعي لقوات الاحتلال شمال غزة
الصين تعتزم إنهاء سياسة ''التوجه الواحد'' البيئية
تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة ظهر اليوم
الحكومة الفلسطينية تحمل قوات الاحتلال مسؤولية التصعيد الخطير بحق أبناء الشعب الفلسطيني
رئيس كوريا الجنوبية قد ينضم إلى اجتماع ترمب وكيم يونغ أون
اصابات في مواجهات مع الاحتلال بمخيم الأمعري قرب رام الله و الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على المزرق بحرض
[28/مايو/2018]
طيران العدوان يشن 10 غارات على ميدي
[28/مايو/2018]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على رازح وكتاف في صعدة
[28/مايو/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على منطقة رأس عيسى في الصليف بالحديدة
[28/مايو/2018]
طيران العدوان يواصل استهداف محافظتي صعدة والحديدة
[28/مايو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by