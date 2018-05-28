عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الوزراء اللبناني المكلف يبدأ مشاورات لتشكيل الحكومة بيروت – سبأ :

بدأ رئيس الوزراء اللبناني المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري اليوم الاثنين، مشاورات مع الكتل النيابية والنواب المستقلين تمهيداً لتشكيل الحكومة المقبلة.



وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للاعلام أن الحريري استهل مشاوراته بلقاء رئيس البرلمان نبيه بري ورؤساء الوزراء السابقين.



واوضحت انه أجرى على مدار اليوم مشاورات في مقر البرلمان، استمع خلالها إلى تصورات ومطالب الكتل السياسية بشأن تمثيلها والحقائب الوزارية التي تطالب بها في الحكومة.



وتنص المادة (64) من الدستور على أن "رئيس مجلس الوزراء يجري استشارات نيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة 30 يوما من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها".



وكان الرئيس اللبناني ميشال عون كلف الحريري يوم الخميس الماضي، بتشكيل حكومة جديدة في ختام استشارات نيابية ملزمة أجراها عون ونال خلالها الحريري تأييد 111 نائباً من أصل 128 نائباً يشكلون البرلمان.



وشدد الحريري بعد تكليفه، على أن الحكومة المقبلة ستكون "حكومة وحدة وطنية موسعة وجامعة".

سبـأ [28/مايو/2018]سبـأ