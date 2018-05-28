ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 28 - مايو - 2018 الساعة 11:56:42م
قائد الثورة: معركة الساحل أمريكية بامتياز والشعب اليمني معني بالدفاع عن تهامة
قال قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، إن معركة الساحل هي معركة أمريكية بامتياز جنودها مرتزقة.. مؤكدا أن الشعب اليمني معني بالدفاع عن تهامة والوقوف بثبات وصمود للتصدي للعدوان في الساحل.
الحكومة الفلسطينية تحمل قوات الاحتلال مسؤولية التصعيد الخطير بحق أبناء الشعب الفلسطيني
حملت الحكومة الفلسطينية اليوم حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن التصعيد الخطير الذي تقوده ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم، وضد أرضيه في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة المحاصر.
أكثر من 941 مليون دولار خسائر مؤسسة موانئ البحر الأحمر جراء العدوان (مصحح)
كشفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية عن حجم الخسائر التي تعرضت لها المؤسسة منذ بداية العدوان السعودي الأمريكي والتي بلغت 941 مليون و772 ألف دولار كأضرار مباشرة وغير مباشرة.
الأمازون يعزز صدارته في المجموعة الثالثة لدورة ألعاب الشهيد عبد الغني
عزز فريق شاي الأمازون صدارته للمجموعة الثالثة لدورة ألعاب الشهيد عبد العزيز عبد الغني لكرة القدم بفوزه على فريق وزارة النقل بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي أهلي صنعاء في ختام الدور التمهيدي.
آخر الأخبار:
إقرار مصفوفة فرع الجهاز المركزي للرقابة بشأن أراضي وعقارات الدولة بحجة
انطلاق بطولتي المبارزة وكرة الطاولة بدورة ألعاب ذمار(مصحح)
الأربعاء المقبل انطلاق بطولة الوحدة للفروسية قفز حواجز بنادي وحدة صنعاء
برلمان كوبا يبدأ السبت تعديل الدستور لمزيد من الإنفتاح الإقتصادي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
رئيس الوزراء اللبناني المكلف يبدأ مشاورات لتشكيل الحكومة
[28/مايو/2018]
بيروت – سبأ :

بدأ رئيس الوزراء اللبناني المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري اليوم الاثنين، مشاورات مع الكتل النيابية والنواب المستقلين تمهيداً لتشكيل الحكومة المقبلة.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للاعلام أن الحريري استهل مشاوراته بلقاء رئيس البرلمان نبيه بري ورؤساء الوزراء السابقين.

واوضحت انه أجرى على مدار اليوم مشاورات في مقر البرلمان، استمع خلالها إلى تصورات ومطالب الكتل السياسية بشأن تمثيلها والحقائب الوزارية التي تطالب بها في الحكومة.

وتنص المادة (64) من الدستور على أن "رئيس مجلس الوزراء يجري استشارات نيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة 30 يوما من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون كلف الحريري يوم الخميس الماضي، بتشكيل حكومة جديدة في ختام استشارات نيابية ملزمة أجراها عون ونال خلالها الحريري تأييد 111 نائباً من أصل 128 نائباً يشكلون البرلمان.

وشدد الحريري بعد تكليفه، على أن الحكومة المقبلة ستكون "حكومة وحدة وطنية موسعة وجامعة".

سبـأ
  المزيد من (عربي ودولي)
برلمان كوبا يبدأ السبت تعديل الدستور لمزيد من الإنفتاح الإقتصادي
الإتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على فنزويلا بعد إعادة انتخاب مادورو
روسيا : المجموعات الإرهابية لا تزال تتواجد في مواقع القوات الأمريكية في سورية
الاتحاد الأوروبي يدعو لإعادة الانتخابات الرئاسية في فنزويلا
استشهاد وإصابة فلسطينيين في قصف مدفعي لقوات الاحتلال شمال غزة
الصين تعتزم إنهاء سياسة ''التوجه الواحد'' البيئية
تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة ظهر اليوم
الحكومة الفلسطينية تحمل قوات الاحتلال مسؤولية التصعيد الخطير بحق أبناء الشعب الفلسطيني
رئيس كوريا الجنوبية قد ينضم إلى اجتماع ترمب وكيم يونغ أون
اصابات في مواجهات مع الاحتلال بمخيم الأمعري قرب رام الله و الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على المزرق بحرض
[28/مايو/2018]
طيران العدوان يشن 10 غارات على ميدي
[28/مايو/2018]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على رازح وكتاف في صعدة
[28/مايو/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على منطقة رأس عيسى في الصليف بالحديدة
[28/مايو/2018]
طيران العدوان يواصل استهداف محافظتي صعدة والحديدة
[28/مايو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by