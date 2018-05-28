رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تواصل منافسات بطولة 22 مايو الرمضانية للتنس بصنعاء صنعاء - سبأ :

تواصلت بصنعاء اليوم منافسات بطولة 22 مايو الرمضانية للتنس والتي ينظمها الاتحاد العام للتنس والاسكواش بدعم ورعاية مجموعة الكبوس للتجارة والصناعة والاستثمار.



وأسفرت نتائج منافسات البطولة لليوم الثاني في فئة البراعم عن فوز اللاعبين أسامة الإرياني وأحمد مزود على اللاعبين أيهم لطف وعبد العزيز العلفي.



وتغلب اللاعبين أمد خالد ومراون عبد الملك على اللاعبين عبد الرحمن شبيل ورشيد محمد.



وفي فئة الكبار تمكن اللاعبين فهمي الورد وحسن حبيب من الفوز على اللاعبين أحمد عبادل وسهيل السعيدي وفوز اللاعبين سلطان المسمري وإبراهيم الفضيل على اللاعبين نصر الهبل ومحمد العرشي .



وتغلب اللاعبين محمد الكباري وحسين الخولاني على اللاعبين حمزة المسمري وأسامة العاقل ومنيع المقالح وسامي الورد على اللاعبين معتصم الحوثي ويوسف مبارك .



وفي فئة الرواد تغلب اللاعبين لطف الذرة وقيس شاهر على اللاعبين محمد الصرمي ومروان الدالي، فيما فاز أحمد الصادق وعبد الكريم البخيتي على أحمد الديلمي ومحمد الهمداني.



يذكر أن لبطولة التي تستمر حتى 31 مايو يشارك فيها أكثر من 120 لاعبا ولاعبة موزعين على فئات "براعم، شباب، رواد، معاقين حركيا ذكور معاقين حركيا إناث، ناشئين وناشئات دار الرحمة.

سبـأ [28/مايو/2018]سبـأ