اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تقدم روسيا على الصين في إحتياطيات الذهب في مايو الجاري موسكو – سبأ :

تقدمت روسيا في شهر مايو على الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم باحتياطيات الذهب.



وقال أحدث تقرير لمجلس الذهب العالمي نشره موقع (روسيا اليوم) الاخباري اليوم الاثنين إن احتياطيات روسيا التي جاءت في المرتبة الخامسة ضمن ترتيب الدول العالمية من حيث احتياطيات الذهب، بلغت في 1 مايو الجاري 1890.9 أطنان، فيما بلغت احتياطيات التنين الصيني 1842.6 طن.



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم باحتياطيات المعدن النفيس والتي بلغت 8133.5 أطنان، تليها في المرتبة الثانية ألمانيا باحتياطيات تبلغ 3372.2 طن، وإيطاليا بـ 2451.8 أطنان، ثم فرنسا باحتياطيات 2436 طناً.



ويعد الذهب جزء من احتياطيات روسيا الدولية والتي بلغت نسبته من إجمالي الاحتياطيات 17.6%، ووصلت قيمة إجمالي الاحتياطيات المؤلفة من ذهب ونقد أجنبي في 1 مايو نحو 460 مليار دولار، منها 81.146 مليار دولار هي قيمة احتياطيات المعدن النفيس.

سبـأ [28/مايو/2018]سبـأ