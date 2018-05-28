ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 28 - مايو - 2018 الساعة 11:56:42م
قائد الثورة: معركة الساحل أمريكية بامتياز والشعب اليمني معني بالدفاع عن تهامة
قال قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، إن معركة الساحل هي معركة أمريكية بامتياز جنودها مرتزقة.. مؤكدا أن الشعب اليمني معني بالدفاع عن تهامة والوقوف بثبات وصمود للتصدي للعدوان في الساحل.
الحكومة الفلسطينية تحمل قوات الاحتلال مسؤولية التصعيد الخطير بحق أبناء الشعب الفلسطيني
حملت الحكومة الفلسطينية اليوم حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن التصعيد الخطير الذي تقوده ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم، وضد أرضيه في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة المحاصر.
أكثر من 941 مليون دولار خسائر مؤسسة موانئ البحر الأحمر جراء العدوان (مصحح)
كشفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية عن حجم الخسائر التي تعرضت لها المؤسسة منذ بداية العدوان السعودي الأمريكي والتي بلغت 941 مليون و772 ألف دولار كأضرار مباشرة وغير مباشرة.
الأمازون يعزز صدارته في المجموعة الثالثة لدورة ألعاب الشهيد عبد الغني
عزز فريق شاي الأمازون صدارته للمجموعة الثالثة لدورة ألعاب الشهيد عبد العزيز عبد الغني لكرة القدم بفوزه على فريق وزارة النقل بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي أهلي صنعاء في ختام الدور التمهيدي.
آخر الأخبار:
إقرار مصفوفة فرع الجهاز المركزي للرقابة بشأن أراضي وعقارات الدولة بحجة
انطلاق بطولتي المبارزة وكرة الطاولة بدورة ألعاب ذمار(مصحح)
الأربعاء المقبل انطلاق بطولة الوحدة للفروسية قفز حواجز بنادي وحدة صنعاء
برلمان كوبا يبدأ السبت تعديل الدستور لمزيد من الإنفتاح الإقتصادي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
تقدم روسيا على الصين في إحتياطيات الذهب في مايو الجاري
[28/مايو/2018]
موسكو – سبأ :

تقدمت روسيا في شهر مايو على الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم باحتياطيات الذهب.

وقال أحدث تقرير لمجلس الذهب العالمي نشره موقع (روسيا اليوم) الاخباري اليوم الاثنين إن احتياطيات روسيا التي جاءت في المرتبة الخامسة ضمن ترتيب الدول العالمية من حيث احتياطيات الذهب، بلغت في 1 مايو الجاري 1890.9 أطنان، فيما بلغت احتياطيات التنين الصيني 1842.6 طن.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم باحتياطيات المعدن النفيس والتي بلغت 8133.5 أطنان، تليها في المرتبة الثانية ألمانيا باحتياطيات تبلغ 3372.2 طن، وإيطاليا بـ 2451.8 أطنان، ثم فرنسا باحتياطيات 2436 طناً.

ويعد الذهب جزء من احتياطيات روسيا الدولية والتي بلغت نسبته من إجمالي الاحتياطيات 17.6%، ووصلت قيمة إجمالي الاحتياطيات المؤلفة من ذهب ونقد أجنبي في 1 مايو نحو 460 مليار دولار، منها 81.146 مليار دولار هي قيمة احتياطيات المعدن النفيس.

سبـأ
  المزيد من (اقتصاد)
اليورو يصعد من أدنى مستوى في عدة أشهر وسط انتخابات مبكرة تلوح في أفق إيطاليا
ارتفاع الأرباح الصناعية الصينية بنسبة 15 بالمائة
الذهب ينزل مع تجدد آمال عقد قمة بين أمريكا وكوريا الشمالية
تراجع أسعار النفط
مسؤول روسي لايستبعد عودة انتاج النفط لمستويات اكتوبر 2016
ارتفاع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية عند الإغلاق
ارتفاع الأرباح الصناعية بالصين لأعلى مستوى في 6 أشهر خلال أبريل الماضي
أكثر من 941 مليون دولار خسائر مؤسسة موانئ البحر الأحمر جراء العدوان (مصحح)
وزير الطاقة الروسي : من الممكن خفض إمدادات النفط إلى مستويات 2016م
انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الإغلاق تحت ضغط هبوط أسعار النفط
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على المزرق بحرض
[28/مايو/2018]
طيران العدوان يشن 10 غارات على ميدي
[28/مايو/2018]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على رازح وكتاف في صعدة
[28/مايو/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على منطقة رأس عيسى في الصليف بالحديدة
[28/مايو/2018]
طيران العدوان يواصل استهداف محافظتي صعدة والحديدة
[28/مايو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by