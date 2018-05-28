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آخر تحديث: الإثنين، 28 - مايو - 2018 الساعة 11:56:42م
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  اقتصاد
ارتفاع الأرباح الصناعية الصينية بنسبة 15 بالمائة
[28/مايو/2018]
بكين ـ سبأ:

سجلت أرباح كبرى الشركات الصناعية الصينية نموا بنسبة 15 بالمائة خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2018 ليتجاوز النمو المسجل في الربع الأول من هذا العام والبالغ 11.6 بالمائة.

وأفادت بيانات صادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء الصينية أن خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بلغ إجمالي أرباح الشركات الصناعية التي تزيد عائداتها السنوية على 20 مليون يوان ( 3.2 مليون دولار أمريكي) 2.13 تريليون يوان.

وخلال أبريل الماضي وحده، وصل إجمالي أرباح تلك الشركات إلى 576 مليار يوان مرتفعة بنسبة 21.9 بالمائة مقارنة مع العام السابق، وبزيادة 18.8 نقطة مئوية عن شهر مارس.

وأرجعت المصلحة هذا النمو السريع للأرباح إلى تسارع وتيرة الإنتاج والمبيعات بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المنتجات الصناعية، حيث ساهمت صناعات الفولاذ والكيماويات والسيارات بالنسبة الأكبر من نمو الأرباح.

وأضافت أن نسبة الأصول إلى الديون للشركات انخفضت حتى نهاية الشهر الماضي بواقع 0.7 نقطة مئوية مقارنة مع العام السابق إلى 56.5 بالمائة، فيما بلغت تلك النسبة للشركات المملوكة للدولة 59.5 بالمائة، بانخفاض 1.5 بالمائة على أساس سنوي.

سبـأ
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