محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ الحديدة يطلع على الخدمات التي تقدمها هيئة مستشفى الثورة الحديدة - سبأ :

اطلع محافظ الحديدة حسن أحمد الهيج اليوم على الخدمات الصحية والطبية التي تقدمها هيئة مستشفى الثورة العام بالمحافظة للمواطنين.



واستمع المحافظ خلال لقائه قيادة الهيئة إلى شرح عن الخدمات التي تقدمها الأقسام التخصصية في الهيئة وخصوصا خلال شهر رمضان.



وحث المحافظ قيادة الهيئة على مضاعفة الجهود وتقديم افضل الخدمات للمواطنين والتوسع في الجانب العلاجي والتشخيصي باعتبار الهيئة المستشفى المركزي بالمحافظة.



وأكد الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم للهيئة من خلال التنسيق مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية العاملة في المحافظة.



حضر اللقاء نواب رئيس الهيئة الدكتور أحمد معجم والدكتور عبد الله زحيري والدكتور ردمان الحمادي والدكتور عبده عبيد.

سبـأ [28/مايو/2018]سبـأ