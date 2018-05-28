محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة تفعيل دور اللجنة المكلفة بالرقابة على المنشآت الصحية بإب إب - سبأ :

ناقش لقاء بمحافظة إب اليوم برئاسة وكيل المحافظة للشئون الصحية والمنظمات الدكتور أشرف المتوكل ضم مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبدالملك الصنعاني، آلية تفعيل دور اللجنة المكلفة بالرقابة على المنشآت الصحية بالمحافظة.



واستعرض اللقاء الجوانب المتعلقة بتطوير أداء القطاع الصحي بالمحافظة وآلية سد الفراغ الإداري في مستشفى الأم والطفل بمدينة إب ومستشفى يريم وفقا للمعايير المحددة بموجب القوانين واللوائح المنظمة.



وأكد الوكيل المتوكل أهمية تفعيل دور اللجنة المكلفة بالنزول الميداني للإطلاع على الوضع القانوني للمنشآت الصحية الأهلية والتراخيص الممنوحة لها .. مشددا على ضرورة إلتزام تلك المنشآت بالمعايير المطلوبة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة بما يضمن تقديمها لخدمات طبية حقيقة للمجتمع.



كما أكد أهمية استكمال إجراءات تشكيل اللجنة لتضم إلى جانب ممثلي إدارات الشئون القانونية والمنشآت الخاصة والرقابة والتفتيش عدد من الأطباء والأخصائيين.



وأشاد الدكتور المتوكل بجهود قيادة مكتب الصحة بالمحافظة لتحسين مستوى الأداء في مستشفى الأمومة والطفولة.

سبـأ [28/مايو/2018]سبـأ