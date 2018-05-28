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رابطة علماء اليمن تحيي ذكرى فتح مكة وغزوة بدر
[28/مايو/2018]
صنعاء - سبأ :

أحيت رابطة علماء اليمن مساء اليوم ذكرى فتح مكة وغزوة بدر تحت شعار " نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ".

وفي الندوة التي حضرها رئيس رابطة علماء اليمن العلامة شمس الدين شرف الدين .. أشار العلامة محمد مفتاح والعلامة عبدالملك الشرقي ورئيس الملتقى الإسلامي عبدالمجيد الحوثي إلى دلالات إحياء هذه المناسبة في إذكاء ضمير الأمة الإسلامية وتوحيد كلمتها والاستفادة من أحداثها المليئة بالدروس والعبر.

واعتبروا أن غزوة بدر أول مواجهة بين المسلمين وقوى الظلم والاستكبار من كفار قريش .. مستعرضين أسباب النصر على العدوان الذي يتعرض له الشعب اليمني للعام الرابع على التوالي ومنها التلاحم والاصطفاف والتوعوية المجتمعية والتعبئة والتحشيد ورفد الجبهات والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين.

وأكد أصحاب الفضيلة العلماء على أهمية تعزيز عوامل الصمود لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه الشعب اليمني جراء العدوان والتحرك لمواجهة الهجمة الأمريكية الصهيونية التي تستهدف الأمة في دينها.

ودعا العلماء، الخطباء والدعاة ومراكز الدراسات والأبحاث إلى إبراز شخصية النبي الجهادية وسيرته العطرة والتي تعزز من قيم الرحمة والخير والعزة والحرية والكرامة والعدل والعبودية الكاملة لله تعالى ومواجهة قوى الطاغوت .. لافتين إلى ضرورة الاستفادة من هذا الشهر الفضيل في التعرض لنفحات الرحمن ورحماته واستحقاق غفرانه بالتوبة النصوح إليه.

وحمل بيان صادر عن الفعالية تلاه عضو رابطة علماء اليمن طه الحاضري العلماء والخطباء مسؤولية التحرك التعبوي للجهاد ضد الغزاة والمحتلين.. معتبرا فتح مكة وغزوة بدر محطة لاستنهاض الهمم والاستنفار نحو الجبهات والتوعية بالسنن والوعود الإلهية بالنصر على طواغيت العصر وقوى الاستكبار.

ودعا البيان الشعب اليمني إلى النفير العام ورفد الجبهات بالرجال وقوافل المدد وخاصة جبهة الساحل الغربي .. حاثا المرابطين في الجبهات على الاستعانة بالله والتوكل عليه.

سبـأ
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