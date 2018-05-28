محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ صنعاء يكرم قيادتي المجلس المحلي ومكتب الواجبات بالحيمة الداخلية صنعاء - سبأ :

كرم محافظ صنعاء حنين محمد قطينة اليوم قيادة وأعضاء المجلس المحلي بمديرية الحيمة الداخلية ومدير ونائب وموظفي مكتب الواجبات في المديرية لجهودهم المبذولة في تنمية الموارد المالية.



وأكد المحافظ قطينة أن هذا التكريم أقل ما يمكن نظير جهودهم في المتابعة والإشراف على المكاتب الإيرادية وتنمية الموارد خلال الربع الأول من العام الجاري.



وأهاب محافظ صنعاء بمدراء المديريات والمكاتب التنفيذية الإيرادية بالمديريات الحرص على تنمية الموارد وتعزيز الدور الإشرافي والرقابة بما يكفل تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.



فيما أشار نائب مدير عام الموارد المالية بالمحافظة عبده كثير إلى أن مديرية الحيمة الداخلية ومكتب الواجبات بالمديرية حققت نسبة كبيرة في الإيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالمقابل بنسبة 150 بالمائة.

سبـأ [28/مايو/2018]سبـأ