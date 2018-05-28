عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل روسيا : المجموعات الإرهابية لا تزال تتواجد في مواقع القوات الأمريكية في سورية موسكو – سبأ :

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن المجموعات الإرهابية لا تزال تتواجد في أماكن انتشار القوات الأمريكية في منطقة التنف ومخيم الركبان في البادية السورية.



وقال لافروف خلال مؤتمر صحفى مع وزير خارجية موزمبيق خوسيه باتشيكو في موسكو اليوم “لدينا أدلة عديدة أن هناك أموراً غريبة تحدث في التنف فمن الناحية العسكرية ليس لهذه المنطقة أهمية تذكر في تنظيم العمليات المضادة للارهاب، لكن عملياً نلاحظ أنه يوجد في هذه المنطقة بما في ذلك مخيم الركبان مجموعات ارهابية مرتبطة بـ (داعش) وغيره من التنظيمات الإرهابية".



وأشار الى أن الجانب الروسي تحدث مراراً وتكراراً عن هذا الوضع مع الامريكيين وعدم تناسبه مع اتفاق تخفيف التوتر وذلك في إطار الاتصالات المنتظمة بين العسكريين.



وأوضح أن روسيا في اتصالاتها العسكرية مع واشنطن تلفت الانتباه إلى حقيقة أن الجيش الأمريكي يجب ألا يبقى في منطقة التنف .. مشدداً على أن الجيش السوري الوحيد الذي يجب أن يتواجد على الحدود الجنوبية لسورية.



وتؤكد الحكومة السورية أن القوات الأمريكية المنتشرة بشكل غير شرعي في منطقة التنف ومخيم الركبان تواصل تدريب بقايا إرهابيي (داعش) ضمن محاولاتها الحثيثة لإعادة إحياء التنظيم الإرهابي وتوظيفه ضمن مشاريعها الرامية إلى تقويض وحدة الأراضي السورية ونهب ثرواتها.



وطالبت سورية المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لانهاء الوجود العدواني للقوات الأمريكية والقوات الاجنبية الاخرى الموجودة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية ومنع الولايات المتحدة من تنفيذ مخططاتها وكذلك وقف الجرائم التي يرتكبها (تحالف واشنطن) بحق الشعب السوري ومنع تكرارها.

سبـأ [28/مايو/2018]سبـأ