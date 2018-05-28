عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاتحاد الأوروبي يدعو لإعادة الانتخابات الرئاسية في فنزويلا بروكسل ـ سبأ:

دعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لإجراء انتخابات جديدة في فنزويلا تتوافق مع المعايير الدولية والنظام الدستوري في فنزويلا واتفقوا على



تبني عقوبات جديدة "بشكل سريع" بحق المسؤولين الفنزويليين الذين شاركوا في عمليةإعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو.



وخلال اجتماع عقد في بروكسل اليوم ، أقر وزراء دول الاتحاد الأوروبي الـ28



ضرورة بدء العمل ليتم فرض العقوبات رسميا في شهر يونيو المقبل .



وقال الوزراء في بيان مشترك اليوم، إن نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 20 مايو الجاري وفاز فيها الرئيس نيكولاس مادورو" تفتقر للمصداقية"، وأرجعوا ذلك إلى " خفض الجدول الزمني للانتخابات والمنع والعوائق التي تم فرضها على السياسيين المعارضين وإجبار الناخبين وعدم توازن التغطية الإعلامية".



وطالب الوزراء في بيانهم بإجراء انتخابات رئاسية جديدة بالتوافق مع المعايير الدولية الديمقراطية المعترف بها دوليا والنظام الدستوري في فنزويلا"، وأضافوا أن " الكتلة الأوروبية سوف تتحرك بسرعة لفرض عقوبات جديدة ضد كراكاس".



كما وافق الوزراء اليوم على زيادة الدعم لمواطني فنزويلا، بما فيهم الذين فروا لدو مجاورة.



وقد أعيد انتخاب رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو بنسبة 68% من الأصوات في الانتخابات التي أجريت في 20 مايو الجاري، ووصفتها الولايات المتحدة الأمريكية وما لا يقل عن 12 دولة بأمريكا اللاتينية والاتحاد الأوروبي بغير الديمقراطية.

سبـأ [28/مايو/2018]سبـأ