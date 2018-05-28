ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 28 - مايو - 2018 الساعة 10:06:42م
قائد الثورة: معركة الساحل أمريكية بامتياز والشعب اليمني معني بالدفاع عن تهامة
قال قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، إن معركة الساحل هي معركة أمريكية بامتياز جنودها مرتزقة.. مؤكدا أن الشعب اليمني معني بالدفاع عن تهامة والوقوف بثبات وصمود للتصدي للعدوان في الساحل.
الحكومة الفلسطينية تحمل قوات الاحتلال مسؤولية التصعيد الخطير بحق أبناء الشعب الفلسطيني
حملت الحكومة الفلسطينية اليوم حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن التصعيد الخطير الذي تقوده ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم، وضد أرضيه في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة المحاصر.
أكثر من 941 مليون دولار خسائر مؤسسة موانئ البحر الأحمر جراء العدوان (مصحح)
كشفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية عن حجم الخسائر التي تعرضت لها المؤسسة منذ بداية العدوان السعودي الأمريكي والتي بلغت 941 مليون و772 ألف دولار كأضرار مباشرة وغير مباشرة.
الأمازون يعزز صدارته في المجموعة الثالثة لدورة ألعاب الشهيد عبد الغني
عزز فريق شاي الأمازون صدارته للمجموعة الثالثة لدورة ألعاب الشهيد عبد العزيز عبد الغني لكرة القدم بفوزه على فريق وزارة النقل بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي أهلي صنعاء في ختام الدور التمهيدي.
آخر الأخبار:
الاتحاد الأوروبي يدعو لإعادة الانتخابات الرئاسية في فنزويلا
استشهاد وإصابة فلسطينيين في قصف مدفعي لقوات الاحتلال شمال غزة
تدشين مشروع توزيع التمور بالمساكن الطلابية بجامعة إب
محافظ تعز يتفقد المرابطين في المواقع الأمامية في جبهة كلابه
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
الاتحاد الأوروبي يدعو لإعادة الانتخابات الرئاسية في فنزويلا
[28/مايو/2018]
بروكسل ـ سبأ:

دعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لإجراء انتخابات جديدة في فنزويلا تتوافق مع المعايير الدولية والنظام الدستوري في فنزويلا واتفقوا على

تبني عقوبات جديدة "بشكل سريع" بحق المسؤولين الفنزويليين الذين شاركوا في عمليةإعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو.

وخلال اجتماع عقد في بروكسل اليوم ، أقر وزراء دول الاتحاد الأوروبي الـ28

ضرورة بدء العمل ليتم فرض العقوبات رسميا في شهر يونيو المقبل .

وقال الوزراء في بيان مشترك اليوم، إن نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 20 مايو الجاري وفاز فيها الرئيس نيكولاس مادورو" تفتقر للمصداقية"، وأرجعوا ذلك إلى " خفض الجدول الزمني للانتخابات والمنع والعوائق التي تم فرضها على السياسيين المعارضين وإجبار الناخبين وعدم توازن التغطية الإعلامية".

وطالب الوزراء في بيانهم بإجراء انتخابات رئاسية جديدة بالتوافق مع المعايير الدولية الديمقراطية المعترف بها دوليا والنظام الدستوري في فنزويلا"، وأضافوا أن " الكتلة الأوروبية سوف تتحرك بسرعة لفرض عقوبات جديدة ضد كراكاس".

كما وافق الوزراء اليوم على زيادة الدعم لمواطني فنزويلا، بما فيهم الذين فروا لدو مجاورة.

وقد أعيد انتخاب رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو بنسبة 68% من الأصوات في الانتخابات التي أجريت في 20 مايو الجاري، ووصفتها الولايات المتحدة الأمريكية وما لا يقل عن 12 دولة بأمريكا اللاتينية والاتحاد الأوروبي بغير الديمقراطية.

سبـأ
  المزيد من (عربي ودولي)
استشهاد وإصابة فلسطينيين في قصف مدفعي لقوات الاحتلال شمال غزة
الصين تعتزم إنهاء سياسة ''التوجه الواحد'' البيئية
تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة ظهر اليوم
الحكومة الفلسطينية تحمل قوات الاحتلال مسؤولية التصعيد الخطير بحق أبناء الشعب الفلسطيني
رئيس كوريا الجنوبية قد ينضم إلى اجتماع ترمب وكيم يونغ أون
اصابات في مواجهات مع الاحتلال بمخيم الأمعري قرب رام الله و الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا
إيفان دوكي يتقدم في انتخابات الرئاسة الكولومبية
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال شرقي الصين
زورق حربي اسرائيلي ينتهك المياه الاقليمية اللبنانية
اتفاق باكستاني افغاني على تعزيز العلاقات الثنائية ودعم الأمن الاقليمي
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 10 غارات على ميدي
[28/مايو/2018]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على رازح وكتاف في صعدة
[28/مايو/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على منطقة رأس عيسى في الصليف بالحديدة
[28/مايو/2018]
طيران العدوان يواصل استهداف محافظتي صعدة والحديدة
[28/مايو/2018]
إستشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بغارتين لطيران العدوان بالحديدة
[28/مايو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by