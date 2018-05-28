عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استشهاد وإصابة فلسطينيين في قصف مدفعي لقوات الاحتلال شمال غزة غزة ـ سبأ:

استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر، مساء اليوم جراء استهداف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي نقاط رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية شمال بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.



وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في بيان استشهاد محمد أحمد الرضيع 25 عاما، وإصابة مواطن آخر بجروح مختلفة جراء استهداف قوات الاحتلال شمال قطاع غزة.



وذكر شهود عيان، أن مدفعية الاحتلال أطلقت عدة قذائف صوب ثلاث نقاط رصد تابعة للمقاومة شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وادعى جيش الاحتلال أن القصف جاء ردا على إطلاق نار من قطاع غزة نحو قوة للجيش قرب كيبوتس كارميا شمال القطاع، دون أن يبلغ عن إصابات.



يذكر أن نقاط الرصد هي مواقع صغيرة للمقاومة الفلسطينية أقيمت بعد الحرب على غزة عام 2014 .

سبـأ [28/مايو/2018]سبـأ