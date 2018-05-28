[28/مايو/2018]
إب - سبأ :
دشنت الإدارة العامة للمساكن الطلابية بنيابة شؤون الطلبة بجامعة إب بالتعاون مع مؤسسة لينك للتنمية والاستجابة الإنسانية اليوم مشروع توزيع التمور على مباني الطلاب والطالبات السكنية التابعة للجامعة.
وفي التدشين أشار أمين عام الجامعة عبدالملك السقاف إلى ضرورة دعم الطلاب والطالبات خاصة خلال الشهر الكريم بما يجسد مقاصد الدين الإسلامي الحنيف القائم على التكافل والتراحم الاجتماعي .
حضر التدشين نائب عميد كلية الطب والعلوم الصحية الدكتور سنية القرمطي والمدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور نعمان العودي ومدير المساكن الطلابية علي الورافي ومحمد معصار ومدير شؤون الطلبة بكلية الطب وليد غانم .
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