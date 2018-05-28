محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ تعز يتفقد المرابطين في المواقع الأمامية في جبهة كلابه تعز - سبأ :

تفقد محافظ تعز عبده الجندي ومعه أركان حرب المحور العقيد أحمد القرن، اليوم المواقع الأمامية في جبهة كلابه والأمن المركزي وحارة الزهراء والقصر الجمهوري.



وأشاد المحافظ الجندي بالمعنويات العالية التي يتمتع بها المرابطين في هذه المواقع وفي مختلف مواقع البطولة والكرامة، دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.



ولفت إلى أن أبواق العدوان ومرتزقته تحاول التغطية على الهزائم التي يتكبدونها في جبهة الساحل والجبهات الأخرى بالترويج لانتصارات وهمية لا وجود لها في أرض الواقع.



وأكد محافظ تعز أن الانتصار الناجز على قوى العدوان أصبح أقرب من أي وقت مضى .. لافتا إلى أن العمليات الانتحارية التي يقدم عليها العدوان ومرتزقته من مؤشرات الانهيار الكامل.

سبـأ [28/مايو/2018]سبـأ