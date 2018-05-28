محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية لمديريتي خمر وبني صريم بعمران تناقش أعمال الحشد ورفد الجبهات عمران - سبأ :

ناقشت أمسية رمضانية لمديريتي بني صريم وخمر بمحافظة عمران برئاسة محافظ الدكتور فيصل جعمان، الجوانب المتعلقة بالحشد والتعبئة لرفد جبهات الساحل الغربي وتعزيز الصمود في مواجهة العدوان.



وفي الأمسية التي حضرها أمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس ومدير أمن المحافظة العميد عبد الله العربجي ومدير الأمن السياسي الدكتور محمد الشتوي وقيادة السلطة المحلية بالمديريتين ووجهاء واعيان حاشد، أكد المحافظ والأمين العام، أهمية التحشيد وتعزيز التلاحم والاصطفاف لمواجهة العدوان.



وشددا على أهمية دعم وإسناد الجبهات بالرجال والعتاد وخاصة جبهات الساحل الغربي والتي تشهد تصعيد كبير من قوى العدوان.



وأشادا بالبطولات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية وما يحققوه من انتصارات في مختلف جبهات العزة والكرامة.



وثمن محافظ عمران وأمين محلي المحافظة مواقف أبناء المديريتين وغيرها من مديريات المحافظة في مواجهة العدوان ورفد جبهات العزة والكرامة بالرجال والمال والعتاد.



وحثا الجميع على أهمية استغلال الشهر الفضيل في تعميق الإخاء والتسامح والتكافل الاجتماعي.



فيما أعلن المشاركين في الأمسية النفير العام إلى جبهات الساحل الغربي لمواجهة قوة العدوان.



وأكدوا الاستمرار في دعم الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات الشرف في مواجهة العدوان ورفد معسكرات التجنيد بالمقاتلين لتعزيز جبهات المواجهة.

سبـأ [28/مايو/2018]سبـأ