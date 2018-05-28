رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأمازون يلتقي الشهيد الصماد في ربع نهائي دورة ألعاب الشهيد عبد الغني صنعاء - سبأ :

أجريت بالنادي الأهلي بصنعاء اليوم قرعة دور ربع نهائي بطولة الأهلي الرمضانية لكرة القدم ضمن دورة ألعاب الشهيد عبد العزيز عبد الغني.



أسفرت القرعة عن مواجهة قوية تجمع فريق شاي الأمازون مع الشهيد الصماد بعد غد الأربعاء في لقاء مكرر بعد أن تواجه الفريقين في الدور التمهيدي, ويلتقي فريق الشهيد الصيفي مع شباب العروبة الخميس المقبل.



وتجمع المباراة الثالثة فريقي 22 مايو مع الشهيد عبد العزيز عبد الغني الجمعة ويلعب اليرموك مع وزارة النقل السبت القادم في ختام هذا الدور.



ووفقا لنظام القرعة يقام المربع الذهبي بطريقة المقص، حيث يلتقي الفائز من مباراة الأمازون والشهيد الصماد مع الفائز من مباراة مايو والشهيد عبد الغني، ويلعب الفائز من مباراة الشهيد الصيفي والعروبة مع الفائز من مباراة اليرموك والنقل.



وأشاد أمين عام النادي الأهلي عبد الله جابر بتفاعل الجميع في الإسهام لإنجاح البطولة .. مبينا أن قيادة النادي حريصة على إظهار البطولة بصورة مشرفة .



وعبر عن إعجابه لما شاهده من مستوى مميز من جميع الفرق المشاركة رغم توقف النشاط الرياضي الرسمي جراء الأوضاع الراهنة.. مثمناً دور حكام البطولة في إدارة المباريات بإقتدار.



حضر إجراء القرعة المشرف الرياضي بالنادي أنور الحيمي وعضو اللجنة العليا لدورة ألعاب الشهيد عبد العزيز عبد الغني رضوان السنباني ورئيس اللجنة المنظمة الكابتن حسين طنطن وعضو اللجنة عبد الله عقبات ومندوبي الفرق الثمانية.



وفي منافسات الأشبال لكرة القدم جرت اليوم مباراتين فاز في الأولى العروبة على الأهلي بهدف نظيف أحرزه عبد الرحمن الصعفاني وفي المباراة الثانية تعادل الإمبراطور مع ضيفه 22 مايو بهدف لمثله أحرز هدف الأول علي الزميلي وسجل هدف مايو حسين الحميقاني.



وفي منافسات كرة الطاولة توج اللاعب إيهاب عادل بلقب فردي الأشبال بفوزه في النهائي على أيمن الذماري الذي حل ثانيا بنتيجة 3/ 1 , وجاء إسماعيل المدي ثالثا.



وفي فئة البراعم أحرز اللاعب علي العلفي المركز الثاني بتغلبه على ريان اليفاعي الذي حل ثالثا بنتيجة 3/ صفر.



وضمن منافسات كرة السلة فاز فريق 22 مايو على منتخب الأمانة للناشئين بنتيجة 61 مقابل 54.

سبـأ [28/مايو/2018]سبـأ