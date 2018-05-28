محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ عمران يكرم أفراد أمن مديرية سفيان عمران - سبأ :

كرم محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان اليوم، عدد من أفراد أمن مديرية حرف سفيان تقديرا لجهودهم في تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة.



وخلال التكريم الذي حضره مدير أمن المحافظة العميد عبد الله العربجي .. ثمن المحافظ جمعان أداء ويقظة الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار .



فيما أكد مدير أمن المحافظة أن أفراد أمن مديرية حرف سفيان تمكنوا من ضبط 151 كجرام من الحشيش في عملية رصد ومتابعة لهذه الكمية كانت مموهة، وتم اكتشافها بفضل الحس الأمني لدى أفراد أمن وبحث منطقة المديرية.



حضر التكريم عدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.

سبـأ [28/مايو/2018]سبـأ