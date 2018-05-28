محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مدير اشغال صنعاء يتفقد عددا من الشوارع بهمدان وبني مطر صنعاء - سبأ :

تفقد مدير مكتب الاشغال بمحافظة صنعاء الدكتور ناجي الاعوج اليوم عددا من الشوارع بمديريتي همدان وبني مطر.



واطلع الدكتور الاعوج ومعه نائبا مدير المكتب لشئون الرقابة والتفتيش طه هاجر وشئون المشاريع المهندس محمد عشية على عملية شق ومسح عدد من الطرق بالإضافة إلى رفع مخلفات البناء في منطقة شملان بهمدان.



واستمعوا من مدير مكتب الاشغال بهمدان المهندس احمد الغطاني ورئيس قسم التفتيش المهندس مناع شايف الى شرح حول آلية شق ومسح الطرق ورفع المخلفات والصعوبات التي يتم مواجهتها والسبل الكفيلة بمعالجتها.



واشاد مدير مكتب الاشغال بمستوى اداء الكادر الفني والعاملين في إنجاز الاعمال.. مؤكدا حرص قيادة المحافظة على الانتهاء من انجاز الاعمال في الفترة المحددة.. لافتا الى اهمية بذل المزيد من الجهود للحفاظ على المنظر الحضاري للشوارع وتحقيق الاهداف المنشودة.



كما تفقد مدير مكتب الاشغال العامة والطرق بالمحافظة ومعه نائبيه الخط الدائري بمنطقة متنة مديرية بني مطر.



واستمعوا من نواب مدير الاشغال بالمحافظة حسان ذمران وعبدالله السامعي ويحيي مريط الى شرح حول عملية شق ومسح الخط الدائري البالغ طوله 6 كيلو متر وعرض 30 متر.



وشدد الدكتور الاعوج على أهمية بذل المزيد من الجهود للانتهاء من عملية الشق والمسح والانتقال للمراحل القادمة من تنفيذ المشروع الممول من صندوق صيانة الطرق.



وأكد حرص قيادة المحافظة على سرعة تنفيذ مشروع الخط الدائري بمنطقة متنة لما له من أهمية وضرورة ملحة في تخفيف حدة الازدحام الخانقة في سوق متنة.



واشار إلى ما يمتاز به طريق صنعاء الحديدة من أهمية استراتيجية وشريان للحياة في نقل البضائع والمشتقات النفطية.

سبـأ [28/مايو/2018]سبـأ