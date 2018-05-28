محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الإغاثة الإسلامية توزيع سلال غذائية لذوي الاحتياجات الخاصة بعمران عمران - سبأ :

دشن محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان اليوم توزيع 400 سلة غذائية لذوي الاحتياجات الخاصة بتمويل من منظمة الإغاثة الإسلامية بالتعاون مع جمعية الصم والبكم والمعاقين حركيا والمكفوفين بالمحافظة.



وخلال التدشين أكد المحافظ جعمان، أهمية المشروع في تلبية احتياجات شريحة الصم والبكم والمكفوفين والمعاقين وتخفيف جزء من معاناتهم في ظل الأوضاع التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.



وحث رجال الأعمال والخيرين إلى مد يد العون ومساعدة الأسر المحتاجة خاصة خلال الشهر الفضيل.. مثمنا جهود المنظمات والجمعيات الإنسانية ومنها منظمة الإغاثة الإسلامية في تقديم المساعدات الإنسانية لأبناء المحافظة.



ودعا المنظمات العاملة في مجال الصحة والتعليم والإغاثة إلى تقديم المساعدة لذوي الإعاقة السمعية والمعاقين بشكل عام.



فيما أشار مسؤول المنظمة بالمحافظة عبد الله الشقاقي إلى أن منظمة الإغاثة بصدد توزيع مساعدات أخرى للأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة من الفقراء والمحتاجين والأيتام خلال الأيام القادمة.

سبـأ [28/مايو/2018]سبـأ