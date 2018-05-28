محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة آلية تحصيل وتنمية الموارد بعمران عمران - سبأ :

ناقش اجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، الجوانب المتعلقة بآلية تحسين وتنمية الموارد المالية وتعزيز الرقابة على تحصيلها.



واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير مكتب المالية بالمحافظة عادل كعيبة والواجبات محمد الشهراني ومدراء فروع المالية في المكاتب الإيرادية، تقارير الإيرادات المحلية والمشتركة للمحافظة خلال الربع الأول من العام الجاري.



وتطرق الاجتماع إلى الصعوبات التي تعترض سير الأداء خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار وتدني مستوى النشاط الاقتصادي.



وأكد المحافظ جعمان، أهمية تنمية الموارد وتحصيلها وتوريدها إلى الحسابات الخاصة لدى فرع البنك المركزي وتعزيز الرقابة المصاحبة لعملية تحصيلها والاهتمام بالموارد العينية وإتباع الإجراءات القانونية فيما يخصها.



وأشاد بجهود المكاتب الإيرادية والسلطة المحلية ووحدات الشؤون المالية بالمديريات في متابعة التحصيل والتوريد أولا بأول.



وشدد المحافظ على ضرورة مضاعفة الجهود لتنمية الإيرادات وإعداد آليات تحصيل حديثة للضرائب والزكاة ومتابعة المتحصلين في المكاتب الإيرادية.

سبـأ [28/مايو/2018]سبـأ