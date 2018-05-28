محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء أعمال فرق الحملة البيئية لمكافحة وباء الكوليرا بأمانة العاصمة صنعاء - سبأ :

بدأت بأمانة العاصمة اليوم أعمال الحملة البيئية لمكافحة وباء الكوليرا التي تنظمها وزارة المياه والبيئة.



تستهدف الحملة ست مديريات بأمانة العاصمة كمرحلة أولى تشمل مديريات بني الحارث، الثورة، معين، السبعين، التحرير، والوحدة، ويشارك في تنفيذها 204 كادرا بواقع 34 في كل مديرية، منهم24 فرق رش و10 يعملون ضمن فرق التوعية الإعلامية على مستوى كل مديرية.



وستقوم فرق الرش خلال الحملة التي تستمر حتى العاشر من يونيو القادم، برش المواقع المستهدفة التي تم مسحها من قبل وزارة المياه والبيئة والتي تشمل ألف و300 موقع لأماكن تجمع القمامة و240 موقع تتواجد فيها المستنقعات.



وتهدف الحملة إلى رش المستنقعات وأماكن تجمع القمامة بمبيدات الصحة العامة وذلك للحفاظ على البيئة العامة للمواطنين بأمانة العاصمة، وللإسهام في الجهود الوطنية لمكافحة وباء الكوليرا .



وتقوم فرق الرش الميدانية برش المستنقعات بمادة الكلور وكذا بالرش الرذاذي في حين يتم إستخدام الرش الضبابي للحشرات.



وتتركز مهام فرق التوعية الإعلامية بالنزول الميداني إلى الأماكن العامة والمساجد بالإضافة إلى توعية السكان والمزارعين بطرق تجنب الكوليرا وكذا توزيع البروشورات والملصقات التوعوية خلال النزول.

سبـأ [28/مايو/2018]سبـأ