توزيع أكثر من الف رأس من الاغنام والماعز في عدد من مديريات صعده صعدة - سبأ :

وزعت منظمة الأغذية والزراعة( الفاو) بالتعاون مع جمعية أبناء صعدة ضمن برنامج تحسين الأمن الغذائي وصمود سبل العيش، والممول من الاتحاد الأوروبي، 1050 راس من الاغنام والماعز لعدد 210 اسرة في مديريات سحار، وساقين والصفراء بمحافظة صعده .



وتاتي عملية التوزيع التي نفذت بواقع 5 رؤوس لكل اسرة ضمن عدد من الانشطة لدعم القطاع الزراعي في محافظة صعده في مجال المحاصيل والثروة الحيوانية وايضا التدخلات في مجال الري.



وأكد الممثل المقيم لمنظمة الاغذية والزراعة (الفاو) في اليمن الدكتور صلاح الحاج حسن بأن المنظمة تسعى في كل برامجها الى دعم القطاع الزراعي والحيواني في اليمن من خلال تزويد المزارعين بالمدخلات الرئيسية التي تساعدهم على الاستمرار في النشاط الزراعي والذي بدوره يعمل على تأمين الغذاء لعدد كبير من الأسر في الريف اليمني .



من جانبه اشاد مدير عام مكتب الزراعة بالمحافظة المهندس عبد الله الوادعي بدور منظمة الفاو وجهودها التنموية في خدمة القطاع الزراعي ، وكذلك الجهود المبذولة من قبل فريق جمعية ابناء صعده للتنمية ، كما اوضح ان تنفيذ هذه الانشطة ياتي في ظل وجود حاجة إلى تدخلات عاجلة لدعم القطاع الزراعي والمزارعين خاصة أن 75 % من السكان يعيشون في الريف و يعتمدون على ما تجنيه أياديهم سواء في الجانب الزراعـي أو الحيوانـي.



بدوره اكد مسؤول البرنامج بجمعية ابناء صعده المهندس/ علي أشيب ان البرنامج سيشمل ايضا توزيع اعلاف مركزة ومكعبات الاملاح المعدنية وخلايا النحل وغيرها من المدخلات الزراعية والحيوانية لعدد من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية في المديريات المستهدفه.

سبأ [28/مايو/2018]سبأ