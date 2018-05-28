وزير الصحة يلتقي رؤساء هيئات المستشفيات ومدراء مكاتب الصحة [28/مايو/2018] صنعاء - سبأ :

ناقش اجتماع اليوم بصنعاء برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، ضم رؤساء هيئات المستشفيات ومدراء مكاتب الصحة بالمحافظات، احتياجات القطاع الصحي والصعوبات التي تواجه سير العمل.



وفي الاجتماع الذي حضره وكيلا الوزارة لقطاع الخدمات الدكتور عبدالعزيز الديلمي والتخطيط الدكتور نشوان العطاب، أشار الدكتور المتوكل إلى أن الهدف من الإجتماع هو الأطلاع على توجهات وخطط الوزارة للمرحلة القادمة.. لافتا إلى أنه يجري حاليا ترتيب الوضع الداخلي للوزارة وفقاً للأسس العلمية والمهنية.



وجدد وزير الصحة التأكيد على أهمية إرساء العمل المؤسسي بما يكفل الارتقاء بأداء القطاع الصحي.



وشدد على أهمية استشعار الجميع للمسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد لتحسين الخدمات الصحية .. لافتا إلى أن من أولويات الوزارة الإهتمام بالجرحى والعناية بهم وتأهيليهم، والعمل على تطوير وتأهيل الطوارئ والعناية المركزة.



وأوضح أن الوزارة تعمل حاليا على تفعيل المستشفيات الريفية رفدها بتخصصات الباطنية والجراحة والأطفال والنساء والولادة والتخدير لتخفيف الضغط على المستشفيات المركزية.



وحث وزير الصحة، رؤساء الهيئات ومدراء المكاتب على ضرورة الاهتمام بالكادر وتأهيله ليتمكن من أداء واجبه .. مؤكدا على أهمية إيجاد مخزون استراتيجي من الأدوية.



وأشار إلى أن من أولويات الوزارة وضع الأسس لضمان عدم انتشار الأوبئة ومكافحتها خاصة حمى الضنك والملاريا والكوليرا وغيرها.



وشدد على أهمية تنظيم آلية عمل المنظمات بما يتلاءم مع الاحتياجات الصحية خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار، وكذا التنسيق بين الوزارة والمنظمات بما يمكنها من القيام بواجبها الإنساني في اليمن.



من جانبهم أكد رؤساء هيئات المستشفيات ومدراء مكاتب الصحة مساندة جهود قيادة الوزارة بما يخدم المصلحة العامة وفي المقدمة الجرحى وأسر الشهداء والمرضى والارتقاء بالخدمات الصحية وخاصة في ظل استمرار العدوان والحصار .



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