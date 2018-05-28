محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الصحة ونائب وزير الإعلام يتفقدان مستشفى الشرطة النموذجي







تفقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل ومعه نائب وزير الإعلام هاشم شرف الدين اليوم سير العمل في مستشفى الشرطة النموذجي .



واطلع الدكتور المتوكل وشرف الدين على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية في المستشفى ، وخصوصاً للمرضى في مركزي الغسيل الكلوي والقلب والعناية المركزة .. مشيدين بتفاني الكوادر الطبية والصحية وحرصها على الاستمرار في تقديم الخدمات على الرغم من الظروف الصعبة والاستثنائية التي يمر بها الوطن.



واطلع وزير الصحة ونائب وزير الإعلام على أوضاع الجرحى وحالتهم الصحية ومستوى الرعاية والعناية و الخدمات الطبية المقدمة لهم .



وخلال الزيارة أكد الدكتور المتوكل حرص الوزارة على تقديم الرعاية الكاملة للجرحى وإعادة تأهيلهم ، مشدداً على أهمية بذل المزيد لإيلائهم العناية الطبية المتكاملة كأقل واجب يمكن تقديمه لهم نظير ما قدموه من تضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن.. معرباً عن تمنياته للجميع بالشفاء العاجل.



من جانبه حث هاشم شرف الدين وسائل الإعلام على نقل معاناة الجرحى الذين قدموا دماءهم رخيصة للذود عن كرامة وعزة الشعب اليمني ، وتنفيذ حملات التوعية للحشد لرفد الجبهات ومساندة الجيش واللجان الشعبية .



وقال " من الجرحى نستمد القوة والاستمرار في الصمود لمواجهة العدوان ".

سبأ [28/مايو/2018] صنعاء - سبأ:سبأ