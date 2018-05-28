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وزير الصحة يلتقي نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر
[28/مايو/2018] صنعاء - سبأ:



ناقش وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل خلال لقائه اليوم بصنعاء نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن يوهانس براور ومنسقة الصحة باللجنة بيلار باوزا، إمكانية توسيع الدعم المقدم للقطاع الصحي وخاصة في مجالات الطوارئ والإسعاف .

وفي اللقاء ثمن وزير الصحة جهود بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.

وأدان حادثة اغتيال حنا لحود مسؤول برنامج الاحتجاز في اليمن التابع لبعثة اللجنة في منطقة الضباب بمحافظة تعز .

واستنكر الدكتور المتوكل هذه الجريمة البشعة التي تمثل تهديداً وتحدياً واضحاً للجهود الدولية الهادفة إلى التخفيف من المعاناة الإنسانية التي تسبب بها العدوان على اليمن.

وأشاد بالدور الفاعل للجنة في دعم المجال الصحي ومتطلباته واستجابتها لنداء الاستغاثة خاصة ما يتعلق بالكوليرا وحرصها على تأدية واجبها رغم ما يفرضه العدوان من صعوبات وعراقيل تجاه أعمالها الإنسانية.

وطالب وزير الصحة اللجنة بدعم القطاع الصحي في محافظات الحديدة والبيضاء وصعدة وتعز وحجة .. مؤكداً ضرورة دعم جهود الوزارة في إنشاء مركز طوارئ بصورة عاجلة في الحديدة وصنعاء، وكذا توفير الأدوية وسيارات الإسعاف .

كما طالب اللجنة بالتدخل العاجل لإنقاذ الجرحى في المستشفيات ودعم خدمات الطوارئ والعناية .

فيما أكد نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنسقة الصحية باللجنة استمرار دعم البعثة لليمن وتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين والمحتاجين في ظل الوضع الذي تمر به اليمن والذي يستدعي مواصلة وتعزيز الجهود الإنسانية.

واستعرضا أنشطة اللجنة وتدخلاتها في دعم جهود وزارة الصحة لتحسين الخدمات الصحية .

ونوه براور و باوزا بتعاون وزارة الصحة في تذليل الصعوبات التي واجهت البعثة رغم التحديات والأخطار جراء الأوضاع الراهنة.

سبأ
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