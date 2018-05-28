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  عربي ودولي
الصين تعتزم إنهاء سياسة ''التوجه الواحد'' البيئية
[28/مايو/2018]
بكين – سبأ:

قالت وزارة البيئة الصينية اليوم الاثنين، إن الحكومة تعتزم إنهاء سياسات التوجه الواحد التي تهدف إلى محاربة التلوث وستحاول استخدام سياسات أكثر دقة تتماشى مع الأوضاع المحلية وتقلل من الضرر الاقتصادي.

وقالت الوزارة في مذكرة، إن عدم الانتباه للأوضاع المحلية سيعد شكلا من أشكال التفكير البيروقراطي وسيتحمل المسؤولون مسؤولية أي مشاكل خطيرة تحدث.

وكانت الصين فرضت العام الماضي قيودا على المرور واستخدام الفحم والأنشطة الصناعية في شمال البلاد المعرض للضباب الدخاني وجاهدت لتحقيق أهدافها المتعلقة بجودة الهواء.

وفى بعض المدن تم إرغام القطاعات الصناعية على إغلاق ما يصل إلى 50 بالمئة من إجمالي قدرتها الانتاجية للحد من تراكم الضباب الدخاني في المنطقة كما شكت كثير من الشركات من فشل بكين في أن تضع في حسبانها الأوضاع المحلية التي جعلت من المستحيل تلبية طلبات العملاء.

وتسببت مساعي المسؤولين المحليين لتحويل الغلايات التي تعمل بالفحم إلى الغاز الطبيعي الأقل ضررا على البيئة ولكن الأكثر ندرة في انقطاع التدفئة عن آلاف المنازل خلال فصل الشتاء شديد البرودة.

وسيحظر الإجراء الجديد تعليق الانتاج في الشركات الصناعية التي تذعن للمتطلبات البيئية، وقالت الوزارة إن الشركات التي لا تلتزم بهذه المتطلبات ستكون عرضة أيضا لإجراءات وعقوبات أكبر.

سبأ
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