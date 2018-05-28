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آخر تحديث: الإثنين، 28 - مايو - 2018 الساعة 03:11:50م
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  اقتصاد
الذهب ينزل مع تجدد آمال عقد قمة بين أمريكا وكوريا الشمالية
[28/مايو/2018] بنجالورو – سبأ:


تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثانية علي التوالي يوم الاثنين مع انحسار التوترات السياسية بعدما أحيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآمال بعقد قمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وانخفضت الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1296.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، بينما فقد الذهب في العقود الآجلة بالولايات المتحدة تسليم يونيو حزيران 0.6 بالمئة ليصل إلى 1295.60 دولار للأوقية.

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات 93.961 مقتربا من مستوى 94.298 الذي سجله يوم الجمعة وهو الأعلى منذ 14 نوفمبر تشرين الثاني.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.47 دولار للأوقية.

وكسب البلاتين 0.8 بالمئة ليصل إلى 903.70 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 981.50 دولار.

سبأ
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