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محافظ المحويت يحث علی مضاعفة الجهود لتحصيل الزكاة
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محافظ المحويت يحث علی مضاعفة الجهود لتحصيل الزكاة
[28/مايو/2018] المحويت - سبأ:



حث محافظ المحويت فيصل أحمد حيدر الجهات المعنية بتحصيل الزكاة على مضاعفة جهودها في الميدان والارتقاء بآليات التحصيل بما يسهم في رفع الإيرادات الزكوية.

وأوضح بن حيدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن لجنة الواجبات الزكوية التي تم تشكيلها مؤخراً تبذل جهوداً مكثفة لحل إشكاليات التحصيل والتوريد لمبالغ الزكاة عبر نزولها للمديريات والتنسيق مع مدراء المديريات والعقال والأمناء من أجل تحصيل الإيرادات الزكوية المحلية .

وأشار إلى الخطوات الأخيرة التي اتخذتها قيادة المحافظة لتصحيح الاختلالات الماثلة في الأوعية الإيرادية ، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتهربين من دفع الزكاة للدولة.

وشدد محافظ المحويت على دور أمناء وعقال القرى والعزل في المديريات لتوعية المواطنين بأهمية دفع الزكاة لتطهير أموالهم ، داعياً إلى العمل بروح الفريق الواحد لتنمية وتفعيل إيرادات الزكاة خاصة في ظل هذه الظروف والتحديات التي يمر بها الوطن

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