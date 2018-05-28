رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ليبرون المذهل يقود كافاليرز لنهائي جديد لدوري السلة الأمريكي بوسطن – سبأ:



قاد ليبرون جيمس كليفلاند كافاليرز مجددا إلى نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعد الفوز 87-79 على بوسطن سيلتيكس في المباراة السابعة والحاسمة بنهائي القسم الشرقي امس الأحد إذ سجل 35 نقطة واستحوذ على 15 كرة مرتدة ومرر تسع كرات حاسمة .



وتفوق كافاليرز 4-3 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مواجهات رغم أنه فقد جهود العملاق كيفن لاف بسبب الإصابة بارتجاج بعد اصطدام مع جايسون تاتوم في المباراة السابقة.



وبلغ جيمس نهائي دوري المحترفين للموسم الثامن على التوالي منها أربع مرات متتالية مع كليفلاند ولا يتفوق عليه سوى بيل راسل (عشر مرات) وتوم هاينسون وسام جونز (تسع مرات) في مرات الظهور المتتالي بالنهائي في تاريخ البطولة.



وخاض جيمس المباراة بأكملها واستمر في الملعب 48 دقيقة وقال إنه بذل قصارى جهده حتى نفدت طاقته.



وتفنن جيمس في إرسال الكرات إلى زملائه لمحاولة تسجيل رميات ثلاثية رغم أن الفريق في النهاية أحرز تسع رميات من 35 محاولة.



وسيلتقي كافاليرز في النهائي مع الفائز في المواجهة السابعة بين هيوستون روكتس وحامل اللقب جولدن ستيت وريورز في نهائي القسم الغربي.



والتقى كليفلاند مع وريورز في آخر ثلاثة نهائيات للبطولة وحقق اللقب في 2016 بينما خسر في 2015 و2017.



وأحرز تاتوم 24 نقطة لصالح سيلتيكس الذي خسر لأول مرة بملعبه في الأدوار الاقصائية هذا الموسم في 11 مباراة.



وفشل بوسطن، الذي كان متقدما 43-39 في النصف الأول، في بلوغ النهائي لأول مرة منذ 2010 عندما خسر أمام لوس أنجليس ليكرز.

سبأ [28/مايو/2018]سبأ