ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 28 - مايو - 2018 الساعة 03:11:50م
قائد الثورة: معركة الساحل أمريكية بامتياز والشعب اليمني معني بالدفاع عن تهامة
قال قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، إن معركة الساحل هي معركة أمريكية بامتياز جنودها مرتزقة.. مؤكدا أن الشعب اليمني معني بالدفاع عن تهامة والوقوف بثبات وصمود للتصدي للعدوان في الساحل.
تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة ظهر اليوم
تتعامد الشمس اليوم الاثنين 12 رمضان الموافق 28 ايار 2018 مباشرة فوق الكعبة المشرفة.
أكثر من 941 مليون دولار خسائر مؤسسة موانئ البحر الأحمر جراء العدوان (مصحح)
كشفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية عن حجم الخسائر التي تعرضت لها المؤسسة منذ بداية العدوان السعودي الأمريكي والتي بلغت 941 مليون و772 ألف دولار كأضرار مباشرة وغير مباشرة.
الأمازون يعزز صدارته في المجموعة الثالثة لدورة ألعاب الشهيد عبد الغني
عزز فريق شاي الأمازون صدارته للمجموعة الثالثة لدورة ألعاب الشهيد عبد العزيز عبد الغني لكرة القدم بفوزه على فريق وزارة النقل بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي أهلي صنعاء في ختام الدور التمهيدي.
آخر الأخبار:
طيران العدوان يشن غارتين على منطقة رأس عيسى في الصليف بالحديدة
الصين تعتزم إنهاء سياسة ''التوجه الواحد'' البيئية
الذهب ينزل مع تجدد آمال عقد قمة بين أمريكا وكوريا الشمالية
محافظ المحويت يحث علی مضاعفة الجهود لتحصيل الزكاة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
ليبرون المذهل يقود كافاليرز لنهائي جديد لدوري السلة الأمريكي
[28/مايو/2018]
بوسطن – سبأ:

قاد ليبرون جيمس كليفلاند كافاليرز مجددا إلى نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعد الفوز 87-79 على بوسطن سيلتيكس في المباراة السابعة والحاسمة بنهائي القسم الشرقي امس الأحد إذ سجل 35 نقطة واستحوذ على 15 كرة مرتدة ومرر تسع كرات حاسمة .

وتفوق كافاليرز 4-3 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مواجهات رغم أنه فقد جهود العملاق كيفن لاف بسبب الإصابة بارتجاج بعد اصطدام مع جايسون تاتوم في المباراة السابقة.

وبلغ جيمس نهائي دوري المحترفين للموسم الثامن على التوالي منها أربع مرات متتالية مع كليفلاند ولا يتفوق عليه سوى بيل راسل (عشر مرات) وتوم هاينسون وسام جونز (تسع مرات) في مرات الظهور المتتالي بالنهائي في تاريخ البطولة.

وخاض جيمس المباراة بأكملها واستمر في الملعب 48 دقيقة وقال إنه بذل قصارى جهده حتى نفدت طاقته.

وتفنن جيمس في إرسال الكرات إلى زملائه لمحاولة تسجيل رميات ثلاثية رغم أن الفريق في النهاية أحرز تسع رميات من 35 محاولة.

وسيلتقي كافاليرز في النهائي مع الفائز في المواجهة السابعة بين هيوستون روكتس وحامل اللقب جولدن ستيت وريورز في نهائي القسم الغربي.

والتقى كليفلاند مع وريورز في آخر ثلاثة نهائيات للبطولة وحقق اللقب في 2016 بينما خسر في 2015 و2017.

وأحرز تاتوم 24 نقطة لصالح سيلتيكس الذي خسر لأول مرة بملعبه في الأدوار الاقصائية هذا الموسم في 11 مباراة.

وفشل بوسطن، الذي كان متقدما 43-39 في النصف الأول، في بلوغ النهائي لأول مرة منذ 2010 عندما خسر أمام لوس أنجليس ليكرز.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
أهلي صنعاء ينفرد بصدارة المجموعة الأولى لملتقى وحدة صنعاء الرمضاني 
ريتشاردو يفوز بلقب سباق جائزة موناكو ببطولة العالم في فورمولا1
الأمازون يعزز صدارته في المجموعة الثالثة لدورة ألعاب الشهيد عبد الغني
نتائج منافسات اليوم الأول لبطولة 22 مايو الرمضانيه للتنس
بافليوتشنكوفا تتوج بلقب بطولة ستراسبورج للتنس بعد فوزها على تسيبولكوفا
انطلاق النشاط الرمضاني الـ 16 بنادي شباب رخمه بذمار
انطلاق بطولة ٢٢ مايو الرمضانية للتنس بصنعاء
رئيس الإتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشال بلاتيني يدعو (الفيفا) لرفع قرار إيقافه
فريق الشهيد عبد الغني يتأهل إلى ربع نهائي دورة الألعاب بنادي الأهلي
إنطلاق بطولة الناشئين لكرة القدم ضمن الملتقى الرمضاني لنادي الوحدة

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن غارتين على منطقة رأس عيسى في الصليف بالحديدة
[28/مايو/2018]
طيران العدوان يواصل استهداف محافظتي صعدة والحديدة
[28/مايو/2018]
إستشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بغارتين لطيران العدوان بالحديدة
[28/مايو/2018]
طيران العدوان يشن ست غارات على صعدة
[28/مايو/2018]
طيران العدوان يستهدف زورق صيانة العائمات البحرية بميناء الحديدة
[27/مايو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by