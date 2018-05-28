[28/مايو/2018]
صنعاء -سبأ:
جدد مجلس التلاحم الشعبي القبلي التأكيد على استمرار وقوف قبائل اليمن ومساندتها لأبناء وقبائل تهامة الذين يسجلون أروع البطولات في مختلف جبهات تهامة والساحل الغربي .
وأشاد المجلس في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه بالمواقف العظيمة والملاحم البطولية لمشائخ ووجهاء وأبناء وقبائل اليمن التي يُسطرونها في مُختلف جبهات الشرف والعزة والكرامة ، والاستمرار في النفير والاستنفار القبلي ورفد جبهة الساحل ومختلف الجبهات بالمال والرجال .
وأكد البيان الحق المشروع لقبائل اليمن في الردّ على جرائم العدوان ، لافتاً إلى أن تلك الجرائم لن تزيد القبائل إلا ثقة بقضيتها و عزيمة وإصراراً على مواصلة التنكيل بالغزاة المعتدين حتى تطهير كافة الأراضي اليمنية المحتلة .
وأشار المجلس إلى أهمية ترسيخ الوعي والبصيرة في التصدي لأبواق الإرجاف والعمالة الرامية لزعزعة تماسك الجبهة الوطنية المناهضة للعدوان .
سبأ