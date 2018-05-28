مجلس التلاحم القبلي يجدد التأكيد على وقوف قبائل اليمن مع أبناء تهامة

صنعاء -سبأ:

جدد مجلس التلاحم الشعبي القبلي التأكيد على استمرار وقوف قبائل اليمن ومساندتها لأبناء وقبائل تهامة الذين يسجلون أروع البطولات في مختلف جبهات تهامة والساحل الغربي .

[28/مايو/2018]وأشاد المجلس في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه بالمواقف العظيمة والملاحم البطولية لمشائخ ووجهاء وأبناء وقبائل اليمن التي يُسطرونها في مُختلف جبهات الشرف والعزة والكرامة ، والاستمرار في النفير والاستنفار القبلي ورفد جبهة الساحل ومختلف الجبهات بالمال والرجال .وأكد البيان الحق المشروع لقبائل اليمن في الردّ على جرائم العدوان ، لافتاً إلى أن تلك الجرائم لن تزيد القبائل إلا ثقة بقضيتها و عزيمة وإصراراً على مواصلة التنكيل بالغزاة المعتدين حتى تطهير كافة الأراضي اليمنية المحتلة .وأشار المجلس إلى أهمية ترسيخ الوعي والبصيرة في التصدي لأبواق الإرجاف والعمالة الرامية لزعزعة تماسك الجبهة الوطنية المناهضة للعدوان .سبأ