تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة ظهر اليوم [28/مايو/2018] جدة – سبأ:

تتعامد الشمس اليوم الاثنين 12 رمضان الموافق 28 ايار 2018 مباشرة فوق الكعبة المشرفة.



ووفق بيان للجمعية الفلكية في جدة، فان هذا التعامد على الكعبة يحدث مرتين سنويًا، وتعتبر ظاهرة تعامد اليوم الأولى هذا العام.



ووافادت الجمعية ان هذه الظاهرة ستحدث عند وقت الظهر في المسجد الحرام الساعة 18: 12 ظهرًا - بالتوقيت المحلي – حيث تقترب الشمس من سماء مكة ويختفي ظل الكعبة تمامًا، ويصبح ظل الزوال صفرًا.



وأكدت الجمعية أن هذه الظاهرة الفلكية تعتبر من الطرق القديمة التي استخدمت في تحديد القبلة بطريقة بسيطة وفعالة، وهي لا تقل دقة عن تطبيقات الهواتف الذكية في الوقت الحاضر.



واشارت الى ان تعامد الشمس على الكعبة يحدث في 28 مايو و16 يوليو من كل عام.

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