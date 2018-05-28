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  محلي
هيئة مشاريع مياه الريف تستكمل الدراسات لتنفيذ 12 مشروعاً بمحافظة صنعاء
[28/مايو/2018]
صنعاء-سبأ:

استكمل فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بمحافظة صنعاء الدراسات الخاصة بتنفيذ 12 مشروعاً لمكافحة أمراض الكوليرا في عدد من المديريات بتمويل من منظمة اليونيسف .


وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالمحافظة المهندس عبدالخالق شرهان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المشاريع تستهدف المناطق التي شهدت انتشاراً كبيراً للكوليرا في مديريات بلاد الروس ، سنحان ، جحانة ، همدان وبني حشيش بناء على نتائج حملات مكافحة الكوليرا .

وأشار إلى أن المشاريع تتضمن إعادة تأهيل في بعض المناطق واستبدال مضخات بالطاقة الشمسية وتوسيع شبكات واستبدالها في مناطق أخرى كمرحلة أولى.

ولفت إلى أن المرحلة الثانية تشمل وضع الحلول لمشاكل الصرف الصحي كونها أحد الأسباب الرئيسية لانتشار المرض .. مثمنا اهتمام قيادة المحافظة وتذليلها الصعوبات التي تواجه سير العمل وكذا دعم منظمة اليونيسيف لتنفيذ هذه المشاريع.

سبأ
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