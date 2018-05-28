[28/مايو/2018]
المحويت -سبأ:
دشنت منظمة روز يمن للتنمية الإنسانية توزيع 160 سلة غذائية علی الفقراء والمحتاجين في عزلة روحان بمديرية الرجم محافظه المحويت .
وفي التدشين أشار المدير التنفيذي للمنظمة الدكتور نجيب الصرمي إلى أن توزيع المساعدات يأتي في إطار حملة " هدية الرئيس الشهيد صالح الصماد " وبدعم من مؤسسة بنان التنموية.
وأكد حرص المنظمة علی توزيع المساعدات للتخفيف من تفاقم الأوضاع الإنسانية التي فرضها استمرار العدوان وحصاره الجائر .
من جانبهم ثمّن المستفيدون هذه اللفتة الإنسانية في ظل الظروف المعيشية التي تتطلب المزيد من المبادرات والدعم الإنساني لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين.
سبأ