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آخر تحديث: الإثنين، 28 - مايو - 2018 الساعة 01:07:26م
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توزيع 160 سلة غذائية علی الفقراء بعزلة روحان في المحويت
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  محلي
توزيع 160 سلة غذائية علی الفقراء بعزلة روحان في المحويت
[28/مايو/2018]
المحويت -سبأ:

دشنت منظمة روز يمن للتنمية الإنسانية توزيع 160 سلة غذائية علی الفقراء والمحتاجين في عزلة روحان بمديرية الرجم محافظه المحويت .


وفي التدشين أشار المدير التنفيذي للمنظمة الدكتور نجيب الصرمي إلى أن توزيع المساعدات يأتي في إطار حملة " هدية الرئيس الشهيد صالح الصماد " وبدعم من مؤسسة بنان التنموية.

وأكد حرص المنظمة علی توزيع المساعدات للتخفيف من تفاقم الأوضاع الإنسانية التي فرضها استمرار العدوان وحصاره الجائر .

من جانبهم ثمّن المستفيدون هذه اللفتة الإنسانية في ظل الظروف المعيشية التي تتطلب المزيد من المبادرات والدعم الإنساني لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين.

سبأ
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