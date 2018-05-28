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آخر تحديث: الإثنين، 28 - مايو - 2018 الساعة 01:07:26م
قائد الثورة: معركة الساحل أمريكية بامتياز والشعب اليمني معني بالدفاع عن تهامة
قال قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، إن معركة الساحل هي معركة أمريكية بامتياز جنودها مرتزقة.. مؤكدا أن الشعب اليمني معني بالدفاع عن تهامة والوقوف بثبات وصمود للتصدي للعدوان في الساحل.
تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة ظهر اليوم
تتعامد الشمس اليوم الاثنين 12 رمضان الموافق 28 ايار 2018 مباشرة فوق الكعبة المشرفة.
أكثر من 941 مليون دولار خسائر مؤسسة موانئ البحر الأحمر جراء العدوان (مصحح)
كشفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية عن حجم الخسائر التي تعرضت لها المؤسسة منذ بداية العدوان السعودي الأمريكي والتي بلغت 941 مليون و772 ألف دولار كأضرار مباشرة وغير مباشرة.
الأمازون يعزز صدارته في المجموعة الثالثة لدورة ألعاب الشهيد عبد الغني
عزز فريق شاي الأمازون صدارته للمجموعة الثالثة لدورة ألعاب الشهيد عبد العزيز عبد الغني لكرة القدم بفوزه على فريق وزارة النقل بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي أهلي صنعاء في ختام الدور التمهيدي.
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  عربي ودولي
رئيس كوريا الجنوبية قد ينضم إلى اجتماع ترمب وكيم يونغ أون
[28/مايو/2018]
سول- سبأ:
نسبت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية لمصدر رفيع المستوى في الحكومة قوله، اليوم الاثنين، أن رئيس البلاد مون جيه إن، قد ينضم إلى اجتماع القمة بين رئيسي كوريا الشمالية والولايات المتحدة في سنغافورة، إذا تمكنت بيونغ يانغ وواشنطن من الاتفاق على عقد هذا الاجتماع.

ووفق الوكالة، فان هذه المناقشات حول القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة قد بدأت للتو، لذلك نحن ننتظر نتائجها. واعتمادا على ذلك، يمكن لرئيسنا أن ينضم إلى الرئيس ترمب والرئيس كيم يونغ أون في سنغافورة.

من جهة اخرى، قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إن الإعلان عن نهاية الحرب الكورية خلال القمة الثلاثية بين الكوريتين والولايات المتحدة يتوقف على إنجازات القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

واشار الى ان نزع السلاح النووي وضمان نظام كوريا الشمالية هما محوران مهمان في أجندة القمة، مضيفا أن إعلان الكوريتين والولايات المتحدة عن نهاية الحرب الذي ذكره الرئيس مون جيه-إن في السابق، سيأتي ضمن محاور "ضمان نظام كوريا الشمالية".
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