عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس كوريا الجنوبية قد ينضم إلى اجتماع ترمب وكيم يونغ أون سول- سبأ:

نسبت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية لمصدر رفيع المستوى في الحكومة قوله، اليوم الاثنين، أن رئيس البلاد مون جيه إن، قد ينضم إلى اجتماع القمة بين رئيسي كوريا الشمالية والولايات المتحدة في سنغافورة، إذا تمكنت بيونغ يانغ وواشنطن من الاتفاق على عقد هذا الاجتماع.



ووفق الوكالة، فان هذه المناقشات حول القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة قد بدأت للتو، لذلك نحن ننتظر نتائجها. واعتمادا على ذلك، يمكن لرئيسنا أن ينضم إلى الرئيس ترمب والرئيس كيم يونغ أون في سنغافورة.



من جهة اخرى، قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إن الإعلان عن نهاية الحرب الكورية خلال القمة الثلاثية بين الكوريتين والولايات المتحدة يتوقف على إنجازات القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.



واشار الى ان نزع السلاح النووي وضمان نظام كوريا الشمالية هما محوران مهمان في أجندة القمة، مضيفا أن إعلان الكوريتين والولايات المتحدة عن نهاية الحرب الذي ذكره الرئيس مون جيه-إن في السابق، سيأتي ضمن محاور "ضمان نظام كوريا الشمالية".

[28/مايو/2018]