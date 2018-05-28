محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع وإصابة عشرات الجنود والمرتزقة في كسر زحوفات واستهداف تجمعاتهم محافظات -سبأ:

لقي العشرات من جنود العدو السعودي ومرتزقتهم مصرعهم وأصيب المئات وتم تدمير 20 آلية في كسر زحوفات واستهداف مواقعهم وتجمعاتهم من قبل الجيش واللجان الشعبية خلال الـ24 ساعة الماضية .



وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفين لمرتزقة الجيش السعودي من اتجاهين قبالة منذ علب في عسير ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد منهم ، لافتاً إلى أن غطاءً جوياً مكثفاً لطيران العدوان رافق الزحفين .



وفي قطاع جيزان تكبد مرتزقة العدو قتلى وجرحى خلال كسر الجيش واللجان محاولة زحف لهم قبالة جبل قيس فيما تم استهداف تجمعات للجنود السعوديين في موقع الفريضة بقذائف المدفعية .



وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش واللجان دكت تجمعات الجيش السعودي قبالة منفذ الخضراء وخلف جبال عليب في نجران وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، كما تم استهداف تجمعات للمرتزقة في تبة القيادة قبالة منفذ الخضراء .



وأكد المصدر مصرع العشرات وجرح مئات الغزاة والمرتزقة وتدمير 15 آلية عسكرية في عمليات نوعية للجيش واللجان في جبهة الساحل الغربي بمحافظة تعز ، كما تم كسر زحف واسع للغزاة ومرتزقتهم وتدمير مدرعتين عسكريتين وثلاث آليات أخرى وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوفهم بالجبهة نفسها .



وأطلقت القوة الصاروخية صاروخاً باليستياً نوع قاهر تو إم على تجمعات الغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي .



وأشار المصدر إلى أن المدفعية قصفت تجمعات للمرتزقة في كرش بمحافظة لحج محققة إصابات مباشرة ، مبيناً أنه تم قنص ثلاثة من المرتزقة في المتون بمحافظة الجوف .

سبأ [28/مايو/2018]سبأ