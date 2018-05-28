اصابات في مواجهات مع الاحتلال بمخيم الأمعري قرب رام الله و الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا [28/مايو/2018] رام الله – سبأ:

أصيب عدد من الفلسطينيين، صباح اليوم الاثنين، بجروح متفاوتة، عقب مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم الأمعري جنوب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.



وقال المدير التنفيذي لمجمع فلسطين الطبي الدكتور أحمد البيتاوي أن سبعة فلسطينيين على الأقل أصيبوا بجروح وصفت بالطفيفة، خلال عملية الاقتحام. وأفاد البيتاوي في بيان أن قوات الاحتلال اعتلت أسطح عددا من المنازل في المخيم، وحوّلتها إلى نقاط مراقبة عسكرية، قبل أن تشرع بحملة دهم وتفتيش واسعة بالمخيم.



كما اعتقل جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، 16 فلسطينيا في انحاء متفرقة من الضفة الغربية.



وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان ان جنود الاحتلال داهموا عددا من المنازل في مدن الخليل وبيت لحم وطوباس ورام الله والبيرة وطولكرم واعتقلوهم.



وتشن قوات الاحتلال حملات دهم واعتقال يوميا تطال عشرات الفلسطينيين بحجج وذرائع مختلفة.

