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آخر تحديث: الإثنين، 28 - مايو - 2018 الساعة 01:07:26م
قائد الثورة: معركة الساحل أمريكية بامتياز والشعب اليمني معني بالدفاع عن تهامة
قال قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، إن معركة الساحل هي معركة أمريكية بامتياز جنودها مرتزقة.. مؤكدا أن الشعب اليمني معني بالدفاع عن تهامة والوقوف بثبات وصمود للتصدي للعدوان في الساحل.
تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة ظهر اليوم
تتعامد الشمس اليوم الاثنين 12 رمضان الموافق 28 ايار 2018 مباشرة فوق الكعبة المشرفة.
أكثر من 941 مليون دولار خسائر مؤسسة موانئ البحر الأحمر جراء العدوان (مصحح)
كشفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية عن حجم الخسائر التي تعرضت لها المؤسسة منذ بداية العدوان السعودي الأمريكي والتي بلغت 941 مليون و772 ألف دولار كأضرار مباشرة وغير مباشرة.
الأمازون يعزز صدارته في المجموعة الثالثة لدورة ألعاب الشهيد عبد الغني
عزز فريق شاي الأمازون صدارته للمجموعة الثالثة لدورة ألعاب الشهيد عبد العزيز عبد الغني لكرة القدم بفوزه على فريق وزارة النقل بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي أهلي صنعاء في ختام الدور التمهيدي.
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  عربي ودولي
اصابات في مواجهات مع الاحتلال بمخيم الأمعري قرب رام الله و الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا
[28/مايو/2018] رام الله – سبأ:
أصيب عدد من الفلسطينيين، صباح اليوم الاثنين، بجروح متفاوتة، عقب مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم الأمعري جنوب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال المدير التنفيذي لمجمع فلسطين الطبي الدكتور أحمد البيتاوي أن سبعة فلسطينيين على الأقل أصيبوا بجروح وصفت بالطفيفة، خلال عملية الاقتحام. وأفاد البيتاوي في بيان أن قوات الاحتلال اعتلت أسطح عددا من المنازل في المخيم، وحوّلتها إلى نقاط مراقبة عسكرية، قبل أن تشرع بحملة دهم وتفتيش واسعة بالمخيم.

كما اعتقل جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، 16 فلسطينيا في انحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان ان جنود الاحتلال داهموا عددا من المنازل في مدن الخليل وبيت لحم وطوباس ورام الله والبيرة وطولكرم واعتقلوهم.

وتشن قوات الاحتلال حملات دهم واعتقال يوميا تطال عشرات الفلسطينيين بحجج وذرائع مختلفة.
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