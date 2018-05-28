محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حزب الحرية التنموي يدين استهداف العدوان لمنشآت شركة النفط اليمنية صنعاء-سبأ:

أدان حزب الحرية التنموي استهداف طيران العدوان الأمريكي السعودي لمنشآت شركة النفط اليمنية وآخرها جريمة استهداف محطة الشركة بأمانة العاصمة والتي راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى.



وأشار حزب الحرية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه إلى أن استهداف محطة شركة النفط جاء في الوقت الذي تقوم فيه الشركة بمسئولياتها في خدمة المواطن كمنشأة خدمية بعد تعرضها لهجمة شرسة من قبل تحالف العدوان وأدواته ومرتزقته والذي سعى إلى تعطيل عملها بشكل كلي .



وأكد البيان أن هذه الجريمة البشعة تستهدف مقومات ومقدرات الشركة التي تعمل على خدمة الوطن كما تعد استهدافاً مباشراً للمواطنين.



وحمل البيان قوى العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي مسئولية هذه الجريمة وغيرها من الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الأبرياء واستهداف مقدرات ومقومات اليمن.



ودعا البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة هيئاتها ومؤسساتها إلى الاضطلاع بمسئولياتهم إزاء ما يتعرض له اليمن أرضاً وإنسانا من عدوان واستهداف للمنشآت الحيوية الخدمية.



كما أكد البيان حق اليمنيين في ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة وغيرها من الجرائم أمام المحاكم المحلية والدولية ، لافتاً إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.

سبأ [28/مايو/2018]سبأ