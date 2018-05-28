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آخر تحديث: الإثنين، 28 - مايو - 2018 الساعة 01:07:26م
قائد الثورة: معركة الساحل أمريكية بامتياز والشعب اليمني معني بالدفاع عن تهامة
قال قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، إن معركة الساحل هي معركة أمريكية بامتياز جنودها مرتزقة.. مؤكدا أن الشعب اليمني معني بالدفاع عن تهامة والوقوف بثبات وصمود للتصدي للعدوان في الساحل.
تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة ظهر اليوم
تتعامد الشمس اليوم الاثنين 12 رمضان الموافق 28 ايار 2018 مباشرة فوق الكعبة المشرفة.
أكثر من 941 مليون دولار خسائر مؤسسة موانئ البحر الأحمر جراء العدوان (مصحح)
كشفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية عن حجم الخسائر التي تعرضت لها المؤسسة منذ بداية العدوان السعودي الأمريكي والتي بلغت 941 مليون و772 ألف دولار كأضرار مباشرة وغير مباشرة.
الأمازون يعزز صدارته في المجموعة الثالثة لدورة ألعاب الشهيد عبد الغني
عزز فريق شاي الأمازون صدارته للمجموعة الثالثة لدورة ألعاب الشهيد عبد العزيز عبد الغني لكرة القدم بفوزه على فريق وزارة النقل بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي أهلي صنعاء في ختام الدور التمهيدي.
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  اقتصاد
تراجع أسعار النفط
[28/مايو/2018]
سنغافورة – سبأ:
تراجعت أسعار النفط اليوم مواصلةً الانخفاض الكبير الذي سجلته منذ يوم الجمعة الماضي.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج "برنت" 35ر1 دولار ليصل إلى 09ر75 دولار للبرميل، فيما تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66ر1 دولار ليبلغ 22ر66 دولار للبرميل.

يشار إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا أكبر المنتجين وغير العضو في المنظمة قد بدأت في خفض الإمدادات في 2017 لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق ودعم الأسعار التي انخفضت في2016 لأدنى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات عندما انخفض لأقل من 30دولارا للبرميل.

سبأ
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