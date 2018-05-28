اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تراجع أسعار النفط سنغافورة – سبأ:

تراجعت أسعار النفط اليوم مواصلةً الانخفاض الكبير الذي سجلته منذ يوم الجمعة الماضي.



وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج "برنت" 35ر1 دولار ليصل إلى 09ر75 دولار للبرميل، فيما تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66ر1 دولار ليبلغ 22ر66 دولار للبرميل.



يشار إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا أكبر المنتجين وغير العضو في المنظمة قد بدأت في خفض الإمدادات في 2017 لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق ودعم الأسعار التي انخفضت في2016 لأدنى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات عندما انخفض لأقل من 30دولارا للبرميل.

سبأ [28/مايو/2018]سبأ