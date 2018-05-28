محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يواصل استهداف محافظتي صعدة والحديدة محافظات -سبأ:

واصل طيران العدوان الأمريكي السعودي استهداف محافظتي صعدة والحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، فيما تعرضت مديريتي رازح ومنبه الحدوديتين لقصف صاروخي ومدفعي أدى إلى إصابة طفل .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طفلاً أصيب بجروح جراء القصف الصاروخي والمدفعي على مناطق متفرقة من مديرية رازح ، وتعرضت مناطق متفرقة من مديرية منبه لقصف مماثل .



وفي صعدة أيضاً شن طيران العدوان غارتين على منطقتي الحجلة و الأزهور بمديرية رازح و غارتين على منطقة المهاذر بمديرية سحار ، ومثلهما على منطقة العقيق بمديرية كتاف .



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على ميناء الحديدة .

سبأ [28/مايو/2018]سبأ