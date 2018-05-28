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آخر تحديث: الإثنين، 28 - مايو - 2018 الساعة 01:07:26م
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  محلي
طيران العدوان يواصل استهداف محافظتي صعدة والحديدة
[28/مايو/2018]
محافظات -سبأ:

واصل طيران العدوان الأمريكي السعودي استهداف محافظتي صعدة والحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، فيما تعرضت مديريتي رازح ومنبه الحدوديتين لقصف صاروخي ومدفعي أدى إلى إصابة طفل .


وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طفلاً أصيب بجروح جراء القصف الصاروخي والمدفعي على مناطق متفرقة من مديرية رازح ، وتعرضت مناطق متفرقة من مديرية منبه لقصف مماثل .

وفي صعدة أيضاً شن طيران العدوان غارتين على منطقتي الحجلة و الأزهور بمديرية رازح و غارتين على منطقة المهاذر بمديرية سحار ، ومثلهما على منطقة العقيق بمديرية كتاف .

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على ميناء الحديدة .

سبأ
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