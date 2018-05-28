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آخر تحديث: الإثنين، 28 - مايو - 2018 الساعة 01:07:26م
قائد الثورة: معركة الساحل أمريكية بامتياز والشعب اليمني معني بالدفاع عن تهامة
قال قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، إن معركة الساحل هي معركة أمريكية بامتياز جنودها مرتزقة.. مؤكدا أن الشعب اليمني معني بالدفاع عن تهامة والوقوف بثبات وصمود للتصدي للعدوان في الساحل.
تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة ظهر اليوم
تتعامد الشمس اليوم الاثنين 12 رمضان الموافق 28 ايار 2018 مباشرة فوق الكعبة المشرفة.
أكثر من 941 مليون دولار خسائر مؤسسة موانئ البحر الأحمر جراء العدوان (مصحح)
كشفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية عن حجم الخسائر التي تعرضت لها المؤسسة منذ بداية العدوان السعودي الأمريكي والتي بلغت 941 مليون و772 ألف دولار كأضرار مباشرة وغير مباشرة.
الأمازون يعزز صدارته في المجموعة الثالثة لدورة ألعاب الشهيد عبد الغني
عزز فريق شاي الأمازون صدارته للمجموعة الثالثة لدورة ألعاب الشهيد عبد العزيز عبد الغني لكرة القدم بفوزه على فريق وزارة النقل بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي أهلي صنعاء في ختام الدور التمهيدي.
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زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال شرقي الصين
[28/مايو/2018] بكين – سبأ:
ضرب زلزال بقوة 1ر5 درجة على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، شمال شرقي الصين.
ووفق وكالة أنباء شينخوا الصينية، ان مركز الزلزال حدد مبدئيا بعمق 10 كم عند التقاء دائرة عرض 45.2792 درجة شمالا وخط طول 124.5572 درجة شرقا.
سبأ
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