أمن ذمار يضبط طن و577 كجم من مادة الحشيش المخدر [28/مايو/2018] ذمار - سبأ:

ضبطت الاجهزة الامنية بمحافظة ذمار، سيارة نقل نوع "دينة " تحمل على متنها اكثر من طن ونص من مادة الحشيش المخدر ، قادمة من محافظة عدن , بغرض تهريبها للسعودية.



واوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية سبأ ان الحمولة كانت مخفية بغطاء من الحديد في صندوق "الدينة" وكانت عبارة عن 65 كيس تحتوي على طن و577 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر.



ونوه المصدر بمستوى اليقظة والحس الامني العالي، في ضبط هذه الكمية الكبيرة من نوعها، مشيرا إلى انه تم تحريز المضبوطات والتحفظ على سائق الدينة لإستكمال الإجراءات القانونية.



يشار إلى أن تصاعد محاولات تهريب المخدرات من عدن والمناطق الساحلية إلى السعودية يأتي عقب توجه سلطاتها - قبل أشهر - لإقرار إعادة جنودها المفصولين بسبب المخدرات إلى الخدمة وهو ما يمثل سوقا كبيرة لتجار ومهربي المخدرات ، فوجود عسكريين متورطين ولهم سوابق في المخدرات سيؤدي مباشرة إلى تسهيل عمليات تهريبها وارتفاع الطلب عليها.



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