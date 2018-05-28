ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 28 - مايو - 2018 الساعة 04:04:14ص
قائد الثورة: معركة الساحل أمريكية بامتياز والشعب اليمني معني بالدفاع عن تهامة
قال قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، إن معركة الساحل هي معركة أمريكية بامتياز جنودها مرتزقة.. مؤكدا أن الشعب اليمني معني بالدفاع عن تهامة والوقوف بثبات وصمود للتصدي للعدوان في الساحل.
زعيما الكوريتين الشمالية والجنوبية يلتقيان في قمة مفاجئة في منطقة حدودية
لتقى زعيما الكوريتين الشمالية والجنوبية اليوم السبت في قمة مفاجئة في المنطقة منزوعة السلاح بين البلدين، في لقاء هو الثاني من نوعه بين الرئيسين الكوري الجنوبي مون جاي إن والشمالي كيم جونغ أون.
أكثر من 941 مليون دولار خسائر مؤسسة موانئ البحر الأحمر جراء العدوان (مصحح)
كشفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية عن حجم الخسائر التي تعرضت لها المؤسسة منذ بداية العدوان السعودي الأمريكي والتي بلغت 941 مليون و772 ألف دولار كأضرار مباشرة وغير مباشرة.
الأمازون يعزز صدارته في المجموعة الثالثة لدورة ألعاب الشهيد عبد الغني
عزز فريق شاي الأمازون صدارته للمجموعة الثالثة لدورة ألعاب الشهيد عبد العزيز عبد الغني لكرة القدم بفوزه على فريق وزارة النقل بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي أهلي صنعاء في ختام الدور التمهيدي.
آخر الأخبار:
أمن ذمار يضبط طن و577 كجم من مادة الحشيش المخدر  
إستشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بغارتين لطيران العدوان بالحديدة
محافظ ذمار يدعو إلى تعزيز روح التكافل الاجتماعي
طيران العدوان يشن ست غارات على صعدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
محافظ ذمار يدعو إلى تعزيز روح التكافل الاجتماعي
[28/مايو/2018] ذمار - سبأ:
دعا محافظ ذمار محمد حسين المقدشي، إلى تعزيز روح التكافل الاجتماعي، ومساعدة  الفقراء المساكين، والمتضررين من العدوان  والحصار الجائر على بلادنا.

 وأشار خلال أمسية رمضانية اقيمت بمديرية جهران بحضور ممثلين عن السلطة المحلية في المديرية، إلى ضرورة  تكاتف الجهود في مواجهة التحديات وحل المشاكل الاجتماعية وقضايا الثأر والتوصل إلى صلح عام وشامل بين أبناء المجتمع والتفرغ لمواجهة العدوان.

وتطرق إلى اشكاليات النزوح المتواصل للمحافظة ، و الضغط الكبير على الخدمات في ظل شحة الامكانيات .

ونوه بتحركات السلطة المحلية في التخفيف من آثار الأزمة الإنسانية والعمل على تفعيل دور مؤسسات الدولة لتقوم بدورها في تلبية تطلعات المجتمع.

واستعرض الجهود الجارية   للحصول على تمويلات لصيانة الطرق الرئيسية والفرعية وفي مقدمتها صيانة الخط الدائري والشارع الرئيسي في مدينة معبر والذي من المتوقع البدء بتنفيذه الشهر القادم بتمويل من صندوق صيانة الطرق.

وشدد على ضرورة مساندة جهود الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية والجهات المعنية في معالجة مشاكل الاختناقات المرورية والعمل على إظهار مدينة معبر بالشكل الذي يليق بمكانتها.

حضر الأمسية مدير مديرية جهران إسماعيل عبدالمغني ومدير مديرية المنار خالد السبلاني.
سبأ
  المزيد من (محلي)
أمن ذمار يضبط طن و577 كجم من مادة الحشيش المخدر  
إستشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بغارتين لطيران العدوان بالحديدة
طيران العدوان يشن ست غارات على صعدة
مؤسسة أيادي الرحمة تدشن توزيع 700 سلة غذائية بذمار
مناقشة تقرير خاص باضرار السيول في الجوف
نائب رئيس مجلس النواب يدعو إلى المضي على درب الشهيد الرئيس الصماد(مصحح )
عشرات القتلى والجرحى بكسر زحف لمرتزقة الجيش السعودي بجيزان
تكبيد مرتزقة العدوان خسائر فادحة بعمليات نوعية وكسر زحف لهم بتعز
مصرع عدد من مرتزقة الجيش السعودي بكسر زحف لهم في ميدي
محافظ ذمار يدشن اعمال الدورة الخاصة بالعاملين الصحيين  

العدوان السعودي على اليمن
إستشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بغارتين لطيران العدوان بالحديدة
[28/مايو/2018]
طيران العدوان يشن ست غارات على صعدة
[28/مايو/2018]
طيران العدوان يستهدف زورق صيانة العائمات البحرية بميناء الحديدة
[27/مايو/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على منطقة المهاذر في سحار بصعدة
[27/مايو/2018]
41 شهيداً وجريحاً ضحايا مجازر جديدة للعدوان في عدة محافظات
[27/مايو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by