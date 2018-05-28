محافظ ذمار يدعو إلى تعزيز روح التكافل الاجتماعي [28/مايو/2018] ذمار - سبأ:

دعا محافظ ذمار محمد حسين المقدشي، إلى تعزيز روح التكافل الاجتماعي، ومساعدة الفقراء المساكين، والمتضررين من العدوان والحصار الجائر على بلادنا.



وأشار خلال أمسية رمضانية اقيمت بمديرية جهران بحضور ممثلين عن السلطة المحلية في المديرية، إلى ضرورة تكاتف الجهود في مواجهة التحديات وحل المشاكل الاجتماعية وقضايا الثأر والتوصل إلى صلح عام وشامل بين أبناء المجتمع والتفرغ لمواجهة العدوان.



وتطرق إلى اشكاليات النزوح المتواصل للمحافظة ، و الضغط الكبير على الخدمات في ظل شحة الامكانيات .



ونوه بتحركات السلطة المحلية في التخفيف من آثار الأزمة الإنسانية والعمل على تفعيل دور مؤسسات الدولة لتقوم بدورها في تلبية تطلعات المجتمع.



واستعرض الجهود الجارية للحصول على تمويلات لصيانة الطرق الرئيسية والفرعية وفي مقدمتها صيانة الخط الدائري والشارع الرئيسي في مدينة معبر والذي من المتوقع البدء بتنفيذه الشهر القادم بتمويل من صندوق صيانة الطرق.



وشدد على ضرورة مساندة جهود الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية والجهات المعنية في معالجة مشاكل الاختناقات المرورية والعمل على إظهار مدينة معبر بالشكل الذي يليق بمكانتها.



حضر الأمسية مدير مديرية جهران إسماعيل عبدالمغني ومدير مديرية المنار خالد السبلاني.

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