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طيران العدوان يشن ست غارات على صعدة
[28/مايو/2018] صعدة - سبأ:
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي ست غارات على محافظة صعدة.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن خلال الساعات الماضية أربع غارت على منطقة الأزهور بمديرية رازح وغارتين على منطقة العقيق بمديرية كتاف.
وأشار المصدر إلى أن طفل أصيب بجروح جراء قصف صاروخي ومدفعي استهدف مناطق سكنية بمديرية رازح الحدودية.
ولفت المصدر إلى أن مناطق متفرقة بمديرية منبه الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي خلف أضرار في ممتلكات المواطنين.
سبأ