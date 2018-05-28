ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 28 - مايو - 2018 الساعة 04:04:14ص
قائد الثورة: معركة الساحل أمريكية بامتياز والشعب اليمني معني بالدفاع عن تهامة
قال قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، إن معركة الساحل هي معركة أمريكية بامتياز جنودها مرتزقة.. مؤكدا أن الشعب اليمني معني بالدفاع عن تهامة والوقوف بثبات وصمود للتصدي للعدوان في الساحل.
زعيما الكوريتين الشمالية والجنوبية يلتقيان في قمة مفاجئة في منطقة حدودية
لتقى زعيما الكوريتين الشمالية والجنوبية اليوم السبت في قمة مفاجئة في المنطقة منزوعة السلاح بين البلدين، في لقاء هو الثاني من نوعه بين الرئيسين الكوري الجنوبي مون جاي إن والشمالي كيم جونغ أون.
أكثر من 941 مليون دولار خسائر مؤسسة موانئ البحر الأحمر جراء العدوان (مصحح)
كشفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية عن حجم الخسائر التي تعرضت لها المؤسسة منذ بداية العدوان السعودي الأمريكي والتي بلغت 941 مليون و772 ألف دولار كأضرار مباشرة وغير مباشرة.
الأمازون يعزز صدارته في المجموعة الثالثة لدورة ألعاب الشهيد عبد الغني
عزز فريق شاي الأمازون صدارته للمجموعة الثالثة لدورة ألعاب الشهيد عبد العزيز عبد الغني لكرة القدم بفوزه على فريق وزارة النقل بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي أهلي صنعاء في ختام الدور التمهيدي.
آخر الأخبار:
أمن ذمار يضبط طن و577 كجم من مادة الحشيش المخدر  
إستشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بغارتين لطيران العدوان بالحديدة
محافظ ذمار يدعو إلى تعزيز روح التكافل الاجتماعي
طيران العدوان يشن ست غارات على صعدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
طيران العدوان يشن ست غارات على صعدة
[28/مايو/2018] صعدة - سبأ:
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي ست غارات على محافظة صعدة.

وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن خلال الساعات الماضية أربع غارت على منطقة الأزهور بمديرية رازح وغارتين على منطقة العقيق بمديرية كتاف.

وأشار المصدر إلى أن طفل أصيب بجروح جراء قصف صاروخي ومدفعي استهدف مناطق سكنية بمديرية رازح الحدودية.

 ولفت المصدر إلى أن مناطق متفرقة بمديرية منبه الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي خلف أضرار في ممتلكات المواطنين.
سبأ
  المزيد من (محلي)
أمن ذمار يضبط طن و577 كجم من مادة الحشيش المخدر  
إستشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بغارتين لطيران العدوان بالحديدة
محافظ ذمار يدعو إلى تعزيز روح التكافل الاجتماعي
مؤسسة أيادي الرحمة تدشن توزيع 700 سلة غذائية بذمار
مناقشة تقرير خاص باضرار السيول في الجوف
نائب رئيس مجلس النواب يدعو إلى المضي على درب الشهيد الرئيس الصماد(مصحح )
عشرات القتلى والجرحى بكسر زحف لمرتزقة الجيش السعودي بجيزان
تكبيد مرتزقة العدوان خسائر فادحة بعمليات نوعية وكسر زحف لهم بتعز
مصرع عدد من مرتزقة الجيش السعودي بكسر زحف لهم في ميدي
محافظ ذمار يدشن اعمال الدورة الخاصة بالعاملين الصحيين  

العدوان السعودي على اليمن
إستشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بغارتين لطيران العدوان بالحديدة
[28/مايو/2018]
طيران العدوان يشن ست غارات على صعدة
[28/مايو/2018]
طيران العدوان يستهدف زورق صيانة العائمات البحرية بميناء الحديدة
[27/مايو/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على منطقة المهاذر في سحار بصعدة
[27/مايو/2018]
41 شهيداً وجريحاً ضحايا مجازر جديدة للعدوان في عدة محافظات
[27/مايو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by