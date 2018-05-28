أهلي صنعاء ينفرد بصدارة المجموعة الأولى لملتقى وحدة صنعاء الرمضاني [28/مايو/2018] صنعاء - سبأ:

انفرد فريق أهلي صنعاء بصدارة المجموعة الأولى لبطولة كرة القدم التي ينظمها نادي وحدة صنعاء ضمن الملتقى الرمضاني الثاني بفوزه على منتخب صنعاء بخمسة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد في افتتاح منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من البطولة.



سجل أول أهداف الأهلي صدام الشريف في الدقيقة الـ15، وضاعف زميله أحمد ضبعان النتيجة في الدقيقة الـ25، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين نظيفين.



وفي الشوط الثاني أضاف سعيد المنصوب الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة الـ 55، قبل أن يسجل أحمد أنور هدف منتخب صنعاء الوحيد عند الدقيقة ال 62، وعاد سعيد المنصوب وسجل الهدف الرابع للأهلي عند الدقيقة 68، وسجل زكريا طفطوف على الهدف الخامس في الدقيقة الـ75.



بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى سبع نقاط منفرادا بالصدارة وتراجع منتخب صنعاء للترتيب الرابع برصيده السابق ثلاث نقاط.



وفي المباراة الثانية حصد العروبة أول ثلاث نقاط له في البطولة بفوزه العريض على الشرطة بخمسة أهداف مقابل هدفين.



ورغم انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي إلا أن العروبة تمكن من تسجيل خمسة أهداف بواقع هدفين لعلي البعداني وهدفين لصالح العجي وهدف لأيمن بادي بينما سجل هدفي الشرطة لاعبه هشام عطا .

ورفع العروبة بهذا الفوز رصيده إلى ثلاث نقاط مرتقيا للترتيب الثالث وتراجع الشرطة إلى ذيل القائمة بدون نقاط.



وتتواصل مباريات البطولة الثلاثاء المقبل بلقاءين يجمع الأول فريق ازال ووحدة صنعاء ويلتقي في الثاني نجوم تعز مع اليرموك.

سبأ