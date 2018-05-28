ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 28 - مايو - 2018 الساعة 04:04:14ص
قائد الثورة: معركة الساحل أمريكية بامتياز والشعب اليمني معني بالدفاع عن تهامة
قال قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، إن معركة الساحل هي معركة أمريكية بامتياز جنودها مرتزقة.. مؤكدا أن الشعب اليمني معني بالدفاع عن تهامة والوقوف بثبات وصمود للتصدي للعدوان في الساحل.
زعيما الكوريتين الشمالية والجنوبية يلتقيان في قمة مفاجئة في منطقة حدودية
لتقى زعيما الكوريتين الشمالية والجنوبية اليوم السبت في قمة مفاجئة في المنطقة منزوعة السلاح بين البلدين، في لقاء هو الثاني من نوعه بين الرئيسين الكوري الجنوبي مون جاي إن والشمالي كيم جونغ أون.
أكثر من 941 مليون دولار خسائر مؤسسة موانئ البحر الأحمر جراء العدوان (مصحح)
كشفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية عن حجم الخسائر التي تعرضت لها المؤسسة منذ بداية العدوان السعودي الأمريكي والتي بلغت 941 مليون و772 ألف دولار كأضرار مباشرة وغير مباشرة.
الأمازون يعزز صدارته في المجموعة الثالثة لدورة ألعاب الشهيد عبد الغني
عزز فريق شاي الأمازون صدارته للمجموعة الثالثة لدورة ألعاب الشهيد عبد العزيز عبد الغني لكرة القدم بفوزه على فريق وزارة النقل بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي أهلي صنعاء في ختام الدور التمهيدي.
آخر الأخبار:
أمن ذمار يضبط طن و577 كجم من مادة الحشيش المخدر  
إستشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بغارتين لطيران العدوان بالحديدة
محافظ ذمار يدعو إلى تعزيز روح التكافل الاجتماعي
طيران العدوان يشن ست غارات على صعدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
أهلي صنعاء ينفرد بصدارة المجموعة الأولى لملتقى وحدة صنعاء الرمضاني 
[28/مايو/2018] صنعاء - سبأ:
انفرد فريق أهلي صنعاء بصدارة المجموعة الأولى لبطولة كرة القدم التي ينظمها نادي وحدة صنعاء ضمن الملتقى الرمضاني الثاني بفوزه على منتخب صنعاء بخمسة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد في افتتاح منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من البطولة.

سجل أول أهداف الأهلي صدام الشريف في الدقيقة الـ15، وضاعف زميله أحمد ضبعان النتيجة في الدقيقة الـ25، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني أضاف سعيد المنصوب الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة الـ 55،  قبل أن يسجل أحمد أنور هدف منتخب صنعاء الوحيد عند الدقيقة ال 62، وعاد سعيد المنصوب وسجل الهدف الرابع للأهلي عند الدقيقة 68، وسجل زكريا طفطوف على الهدف الخامس في الدقيقة الـ75.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى سبع نقاط منفرادا بالصدارة وتراجع منتخب صنعاء للترتيب الرابع برصيده السابق ثلاث نقاط.

 وفي المباراة الثانية حصد العروبة أول ثلاث نقاط له في البطولة بفوزه العريض على الشرطة بخمسة أهداف مقابل هدفين.

ورغم انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي إلا أن العروبة تمكن من تسجيل خمسة أهداف بواقع هدفين لعلي البعداني وهدفين لصالح العجي وهدف لأيمن بادي بينما سجل هدفي الشرطة لاعبه هشام عطا .
ورفع العروبة بهذا الفوز رصيده إلى ثلاث نقاط مرتقيا للترتيب الثالث وتراجع الشرطة إلى ذيل القائمة بدون نقاط.

وتتواصل مباريات البطولة الثلاثاء المقبل بلقاءين يجمع الأول فريق ازال ووحدة صنعاء ويلتقي في الثاني نجوم تعز مع اليرموك.
سبأ
  المزيد من (رياضة)
ريتشاردو يفوز بلقب سباق جائزة موناكو ببطولة العالم في فورمولا1
الأمازون يعزز صدارته في المجموعة الثالثة لدورة ألعاب الشهيد عبد الغني
نتائج منافسات اليوم الأول لبطولة 22 مايو الرمضانيه للتنس
بافليوتشنكوفا تتوج بلقب بطولة ستراسبورج للتنس بعد فوزها على تسيبولكوفا
انطلاق النشاط الرمضاني الـ 16 بنادي شباب رخمه بذمار
انطلاق بطولة ٢٢ مايو الرمضانية للتنس بصنعاء
رئيس الإتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشال بلاتيني يدعو (الفيفا) لرفع قرار إيقافه
فريق الشهيد عبد الغني يتأهل إلى ربع نهائي دورة الألعاب بنادي الأهلي
إنطلاق بطولة الناشئين لكرة القدم ضمن الملتقى الرمضاني لنادي الوحدة
اجتماع للجنة التحضيرية لبطولة الوحدة للفروسية

العدوان السعودي على اليمن
إستشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بغارتين لطيران العدوان بالحديدة
[28/مايو/2018]
طيران العدوان يشن ست غارات على صعدة
[28/مايو/2018]
طيران العدوان يستهدف زورق صيانة العائمات البحرية بميناء الحديدة
[27/مايو/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على منطقة المهاذر في سحار بصعدة
[27/مايو/2018]
41 شهيداً وجريحاً ضحايا مجازر جديدة للعدوان في عدة محافظات
[27/مايو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by