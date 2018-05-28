مؤسسة أيادي الرحمة تدشن توزيع 700 سلة غذائية بذمار [28/مايو/2018] ذمار - سبأ:

دشنت مؤسسة أيادي الرحمة الخيرية التنموية بذمار مشاريعها الخيرية الرمضانية بتوزيع سلال غذائية لـ 700 أسرة بمدينة ذمار.



وفي التدشين بحضور وكيل المحافظة محمود الجبين، أشاد محافظ ذمار محمد حسين المقدشي بجهود المؤسسة للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي خلفها العدوان والحصار.



ودعا رجال الخير والجمعيات والمؤسسات الخيرية إلى تعزيز قيم التكافل والتعاون بين أبناء المجتمع ومساعدة المحتاجين.



وأشار إلى أهمية تلمس احتياجات الفقراء والمحتاجين والنازحين والأيتام خلال الشهر الكريم وتقديم ما يعينهم على تجاوز الظروف المعيشية الصعبة.



فيما أشار المدير التنفيذي للمؤسسة محمد عبدالله الغليبي، إلى أن المشروع الذي يستهدف الفقراء والمحتاجين والمعاقين والنازحين يأتي ضمن المشاريع التي تتبناها المؤسسة ومنها مشروع إفطار أسرة صائمة المرحلة الثانية والذي يستهدف 450 من الأسر الأشد فقرا والنازحين في مدينة ذمار.



وأشاد بجهود الداعمين من رجال الخير الذين يساندون المؤسسة لإنجاح مشاريعها الخيرية.



حضر التدشين مدير مكتب الشؤون الاجتماعية خالد سيف المقدشي ومدير فرع الهيئة الوطنية لتنسيق الشؤون الإنسانية المهندس منير المروني ومدير مكتب التخطيط المهندس سمير المذحجي وعدد من القيادات.

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