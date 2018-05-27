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آخر تحديث: الإثنين، 28 - مايو - 2018 الساعة 02:17:50ص
قائد الثورة: معركة الساحل أمريكية بامتياز والشعب اليمني معني بالدفاع عن تهامة
قال قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، إن معركة الساحل هي معركة أمريكية بامتياز جنودها مرتزقة.. مؤكدا أن الشعب اليمني معني بالدفاع عن تهامة والوقوف بثبات وصمود للتصدي للعدوان في الساحل.
زعيما الكوريتين الشمالية والجنوبية يلتقيان في قمة مفاجئة في منطقة حدودية
لتقى زعيما الكوريتين الشمالية والجنوبية اليوم السبت في قمة مفاجئة في المنطقة منزوعة السلاح بين البلدين، في لقاء هو الثاني من نوعه بين الرئيسين الكوري الجنوبي مون جاي إن والشمالي كيم جونغ أون.
أكثر من 941 مليون دولار خسائر مؤسسة موانئ البحر الأحمر جراء العدوان (مصحح)
كشفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية عن حجم الخسائر التي تعرضت لها المؤسسة منذ بداية العدوان السعودي الأمريكي والتي بلغت 941 مليون و772 ألف دولار كأضرار مباشرة وغير مباشرة.
الأمازون يعزز صدارته في المجموعة الثالثة لدورة ألعاب الشهيد عبد الغني
عزز فريق شاي الأمازون صدارته للمجموعة الثالثة لدورة ألعاب الشهيد عبد العزيز عبد الغني لكرة القدم بفوزه على فريق وزارة النقل بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي أهلي صنعاء في ختام الدور التمهيدي.
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  محلي
مناقشة تقرير خاص باضرار السيول في الجوف
[28/مايو/2018] الجوف - سبأ:
ناقش إجتماع اليوم بمحافظة الجوف برئاسة وكيل المحافظة محمد مقاس، التقرير الختامي للجنة الطوارئ بالمحافظة الخاص بحصر أضرار السيول الجارفة التي شهدتها مديريتي العنان والمراشي.

واستعرض الإجتماع سبل معالجة الأضرار والتدخل العاجل لمساعدة المتضررين.

ودعا الاجتماع الجهات المختصة والمنظمات الإنسانية للتحرك العاجل لإغاثة المتضررين ووضع حلول مناسبة تحمي مزارع ومنازل المواطنين من السيول الجارفة والتي من المتوقع ان تشهدها المحافظة خلال فصل الخريف.
سبأ
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