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مناقشة تقرير خاص باضرار السيول في الجوف
[28/مايو/2018] الجوف - سبأ:
ناقش إجتماع اليوم بمحافظة الجوف برئاسة وكيل المحافظة محمد مقاس، التقرير الختامي للجنة الطوارئ بالمحافظة الخاص بحصر أضرار السيول الجارفة التي شهدتها مديريتي العنان والمراشي.
واستعرض الإجتماع سبل معالجة الأضرار والتدخل العاجل لمساعدة المتضررين.
ودعا الاجتماع الجهات المختصة والمنظمات الإنسانية للتحرك العاجل لإغاثة المتضررين ووضع حلول مناسبة تحمي مزارع ومنازل المواطنين من السيول الجارفة والتي من المتوقع ان تشهدها المحافظة خلال فصل الخريف.
سبأ